Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Великобритании боевик ИГ* пытался завербовать журналиста

4 сентября 2017, 09:07

Один из вербовщиков призывал журналиста совершить нападение на Лондонском мосту в одиночку или же с группой людей.

Боевик террористической группировки "Исламское государство"* пытался завербовать корреспондента Би-би-си, чтобы склонить его к нападению на лондонском мосту за год до теракта, который произошел в июне этого года. Об этом пишет газета Guardian, передает РИА Новости.

По данным издания, телерадиокомпания Би-би-си подготовила специальное исследование на эту тему, проводившееся в течение последних двух лет. За это время один из вербовщиков ИГ* призывал журналиста, скрывавшего род своей деятельности, совершить нападение на Лондонском мосту в одиночку или же с группой людей.

Кроме того, как пишет газета, боевик ИГ* Джунайд Хусейн из Бирмингема предлагал помощь журналисту при обучении в изготовлении бомб, однако в 2015 году был ликвидирован ударом беспилотника США в сирийской Ракке.

Общение, которое велось через зашифрованный сайт, продолжил другой вербовщик группировки, рассказавший о планах напасть на сотрудника полиции, а также то, как можно приобрести оружие и боеприпасы.

Кроме того, по словам самого репортера, в 2016 году обнаружилось, что террористы через социальные сети проводят агитацию среди британских мусульман, призывая их совершить нападения на конкретные объекты в Лондоне, пишет газета.

При этом, по его словам, власти знали о его контакте террористической организацией.

*Террористическая организация, запрещенная в Казахстане.

Фото: AFP 2017 / Tolga Akmen.

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...