В Великобритании боевик ИГ* пытался завербовать журналиста
4 сентября 2017, 09:07
Один из вербовщиков призывал журналиста совершить нападение на Лондонском мосту в одиночку или же с группой людей.
Боевик террористической группировки "Исламское государство"* пытался завербовать корреспондента Би-би-си, чтобы склонить его к нападению на лондонском мосту за год до теракта, который произошел в июне этого года. Об этом пишет газета Guardian, передает РИА Новости.
По данным издания, телерадиокомпания Би-би-си подготовила специальное исследование на эту тему, проводившееся в течение последних двух лет. За это время один из вербовщиков ИГ* призывал журналиста, скрывавшего род своей деятельности, совершить нападение на Лондонском мосту в одиночку или же с группой людей.
Кроме того, как пишет газета, боевик ИГ* Джунайд Хусейн из Бирмингема предлагал помощь журналисту при обучении в изготовлении бомб, однако в 2015 году был ликвидирован ударом беспилотника США в сирийской Ракке.
Общение, которое велось через зашифрованный сайт, продолжил другой вербовщик группировки, рассказавший о планах напасть на сотрудника полиции, а также то, как можно приобрести оружие и боеприпасы.
Кроме того, по словам самого репортера, в 2016 году обнаружилось, что террористы через социальные сети проводят агитацию среди британских мусульман, призывая их совершить нападения на конкретные объекты в Лондоне, пишет газета.
При этом, по его словам, власти знали о его контакте террористической организацией.
*Террористическая организация, запрещенная в Казахстане.
Фото: AFP 2017 / Tolga Akmen.
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