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Токаев высказался о событиях в Мьянме

4 сентября 2017, 09:18

ООН должна выразить свою принципиальную позицию по тревожным событиям в Мьянме - Токаев.

Председатель сената парламента РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал события в Мьянме, передает Zakon.kz.

"ООН должна выразить свою принципиальную позицию по тревожным событиям в Мьянме. Так много невинных мусульман стали жертвами жестоких репрессий", - написал Токаев в Twitter.
Напомним, на западе Мьянмы в результате столкновений между армией и полицией и представителями этнического меньшинства рохинджа, в основном исповедующими ислам, за последнюю неделю были убиты не менее 400 человек. Не менее 40 тысяч рохинджа за это же время бежали в соседний Бангладеш, на необитаемые острова в Бенгальском заливе и "ничейные земли" на берегах тропических рек возле границы двух стран.

Президент Турции Тайип Эрдоган и глава Чечни Рамзан Кадыров назвали произошедшее "геноцидом мусульман".

Фото: ЕРА.

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