Токаев высказался о событиях в Мьянме

Председатель сената парламента РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал события в Мьянме,

"ООН должна выразить свою принципиальную позицию по тревожным событиям в Мьянме. Так много невинных мусульман стали жертвами жестоких репрессий", - написал Токаев в Twitter.

UN must voice its principal position to alarming events in Myanmar, so many innocent moslem people become victims of brutal repressions.