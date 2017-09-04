Токаев высказался о событиях в Мьянме
4 сентября 2017, 09:18
ООН должна выразить свою принципиальную позицию по тревожным событиям в Мьянме - Токаев.
Председатель сената парламента РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал события в Мьянме, передает Zakon.kz.
"ООН должна выразить свою принципиальную позицию по тревожным событиям в Мьянме. Так много невинных мусульман стали жертвами жестоких репрессий", - написал Токаев в Twitter.
UN must voice its principal position to alarming events in Myanmar, so many innocent moslem people become victims of brutal repressions.— Kassym-JomartTokayev (@TokayevKZ) 3 сентября 2017 г.
Напомним, на западе Мьянмы в результате столкновений между армией и полицией и представителями этнического меньшинства рохинджа, в основном исповедующими ислам, за последнюю неделю были убиты не менее 400 человек. Не менее 40 тысяч рохинджа за это же время бежали в соседний Бангладеш, на необитаемые острова в Бенгальском заливе и "ничейные земли" на берегах тропических рек возле границы двух стран.
Президент Турции Тайип Эрдоган и глава Чечни Рамзан Кадыров назвали произошедшее "геноцидом мусульман".
Фото: ЕРА.
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