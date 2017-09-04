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Standard & Poor’s подтвердила рейтинги СК «Цесна Гарант»: “В+”, прогноз стабильный

4 сентября 2017, 09:22

Рейтинг этого крупнейшего международного рейтингового агентства имеют лишь несколько казахстанских страховых компаний.

28 июня 2017 г. компания S&P Global Ratings подтвердила присвоенные АО "Дочерняя организация АО "Цеснабанк" страховая компания "Цесна Гарант" долгосрочный кредитный рейтинг контрагента и долгосрочный рейтинг финансовой устойчивости на уровне “В+”, а также рейтинг по национальной шкале «kzBBB». Прогноз по рейтингам – “Стабильный”.

Достигнутые компанией результаты, позволили агентству подтвердить текущий прогноз по рейтингам как «Стабильный».

Прогноз «Стабильный» отражает мнение S&P о том, что в период 2017-2018 гг. АО «Страховая компания «Цесна Гарант» продолжит демонстрировать показатели прибыли и рентабельности своей операционной деятельности, в соответствии с ожиданиями агентства.

Важно отметить, что рейтинг этого крупнейшего международного рейтингового агентства имеют лишь несколько казахстанских страховых компаний.

«В период сложной экономической ситуации и высокого уровня волатильности, для нас важно сохранить высокий уровень финансовой устойчивости, – комментирует Тортаева Майра Кадыровна – исполняющая обязанности Председателя Правления.

Краткая информация о компании:

«Цесна Гарант» является универсальной страховой компанией, работает с частными лицами и корпоративными клиентами.
Единственный 100% акционер компании - АО «Цеснабанк».
22 января 2017 года Компания отметила свое семилетие.
Компания имеет широкую региональную сеть, состоящую из 18 филиалов и Центра Сервисного Обслуживания в столице РК.
Штат компании – это стабильная и высокопрофессиональная команда общей численностью около 500 человек.
Компания обладает «Свидетельством отечественного поставщика услуг» и сертификатами соответствия:
«Системы экологического менеджмента» СТ РК ISO 14001-2016 (ISO 14001:2015),
«Системы менеджмента качества» СТ РК ISO 9001-2016 (ISO 9001:2015).
Компания является участником АО «Фонд гарантирования страховых выплат РК», что дает твердые гарантии для каждого клиента по своевременной выплате страхового возмещения и обеспечивает надежную страховую защиту нашим клиентам.
Компания включена в Единый реестр поставщиков товаров, работ и услуг группы АО «ФНБ «Самрук-Казына».

Подробнее: https://tsgarant.kz


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