Standard & Poor’s подтвердила рейтинги СК «Цесна Гарант»: “В+”, прогноз стабильный

Рейтинг этого крупнейшего международного рейтингового агентства имеют лишь несколько казахстанских страховых компаний.

28 июня 2017 г. компания S&P Global Ratings подтвердила присвоенные АО "Дочерняя организация АО "Цеснабанк" страховая компания "Цесна Гарант" долгосрочный кредитный рейтинг контрагента и долгосрочный рейтинг финансовой устойчивости на уровне “В+”, а также рейтинг по национальной шкале «kzBBB». Прогноз по рейтингам – “Стабильный”.





Достигнутые компанией результаты, позволили агентству подтвердить текущий прогноз по рейтингам как «Стабильный».





Прогноз «Стабильный» отражает мнение S&P о том, что в период 2017-2018 гг. АО «Страховая компания «Цесна Гарант» продолжит демонстрировать показатели прибыли и рентабельности своей операционной деятельности, в соответствии с ожиданиями агентства.





Важно отметить, что рейтинг этого крупнейшего международного рейтингового агентства имеют лишь несколько казахстанских страховых компаний.





«В период сложной экономической ситуации и высокого уровня волатильности, для нас важно сохранить высокий уровень финансовой устойчивости, – комментирует Тортаева Майра Кадыровна – исполняющая обязанности Председателя Правления.





Краткая информация о компании:





 «Цесна Гарант» является универсальной страховой компанией, работает с частными лицами и корпоративными клиентами.

 Единственный 100% акционер компании - АО «Цеснабанк».

 22 января 2017 года Компания отметила свое семилетие.

 Компания имеет широкую региональную сеть, состоящую из 18 филиалов и Центра Сервисного Обслуживания в столице РК.

 Штат компании – это стабильная и высокопрофессиональная команда общей численностью около 500 человек.

 Компания обладает «Свидетельством отечественного поставщика услуг» и сертификатами соответствия:

 «Системы экологического менеджмента» СТ РК ISO 14001-2016 (ISO 14001:2015),

 «Системы менеджмента качества» СТ РК ISO 9001-2016 (ISO 9001:2015).

 Компания является участником АО «Фонд гарантирования страховых выплат РК», что дает твердые гарантии для каждого клиента по своевременной выплате страхового возмещения и обеспечивает надежную страховую защиту нашим клиентам.

 Компания включена в Единый реестр поставщиков товаров, работ и услуг группы АО «ФНБ «Самрук-Казына».







