Жезказган настиг дефицит бензина

В праздничные дни в Жезказгане образовался дефицит бензина. Топливо отпускалось только по талонам. А тем, у кого их нет, горючее не продавали. В чем проблема, стало известно сегодня, 4 сентября, пишет пишет "Новый вестник"





Оказалось, что власти Жезказгана не рассчитали потребность города в горючем. Поэтому из Караганды не доставили необходымый объем бензина. АЗС были вынужден отпускать остатки своим клиентам только по талонам.





— Дефицита в городе нет, — принялся оправдываться аким Жезказгана. — бензин отпускается по 20 литров в одни руки…





Добавим, что сейчас Атырауский НПЗ стоит на плановом ремонте. А Павлодарский нефтеперерабатывающий завод в скором времени встанет на внеплановый ремонт. Это негативно отразится на обеспечении внутреннего рынка и бензином, и битумом, который необходим для завершения ремонта дорог.





Елена Ульянкина