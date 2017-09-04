Жезказган настиг дефицит бензина
4 сентября 2017, 09:42
Аким Карагандинской области приказал местному градоначальнику как можно скорее решить проблему.
В праздничные дни в Жезказгане образовался дефицит бензина. Топливо отпускалось только по талонам. А тем, у кого их нет, горючее не продавали. В чем проблема, стало известно сегодня, 4 сентября, пишет "Новый вестник".
Оказалось, что власти Жезказгана не рассчитали потребность города в горючем. Поэтому из Караганды не доставили необходымый объем бензина. АЗС были вынужден отпускать остатки своим клиентам только по талонам.
— Дефицита в городе нет, — принялся оправдываться аким Жезказгана. — бензин отпускается по 20 литров в одни руки…
Добавим, что сейчас Атырауский НПЗ стоит на плановом ремонте. А Павлодарский нефтеперерабатывающий завод в скором времени встанет на внеплановый ремонт. Это негативно отразится на обеспечении внутреннего рынка и бензином, и битумом, который необходим для завершения ремонта дорог.
Елена Ульянкина
Фото с сайта sevlife.ru
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