Путешествие научит большему: родители забрали 7-летнего сына из школы

Найджел и Луиза Чепмен из Великобритании приняли решение на полгода забрать своего семилетнего сына Киана из школы и отправиться в путешествие. Родители уверены, что в странствиях по миру мальчик узнает куда больше, чем сидя за школьной партой, пишет пишет Life





46-летний Найджел и 37-летняя Луиза устали от ежедневной рутины и решили, что пришло время устроить себе большой отпуск. Они бросили работу, забрали сына из школы и отправились в путешествие по миру.





С 19 июля семья путешествует по Великобритании, а 8 сентября отправится в США. Далее супруги планируют посетить Австралию, затем — страны Азии и в феврале хотят вернуться в Великобританию. Они признаются, что решение забрать сына из школы далось им нелегко.





"У Киана много друзей в школе, ему там нравится, поэтому было трудно забрать его оттуда. Но мы уверены, что так будет лучше для него", - рассказал Найджел Чепмен.





Родители Киана уверены, что мальчик уже способен оценить красоту и многообразие мира. При этом его возраст позволяет пропустить часть школьной программы без катастрофических последствий. Найджел надеется, что в путешествии сын узнает много нового и сможет в дальнейшем использовать эти знания.





"Мы хотели отправиться в путешествие с Кианом, ведь он достаточно взрослый, чтобы оценить это, и достаточно юный, чтобы хотеть сделать это вместе с нами", - поделилась Луиза Чепмен.



























