Назначен советник в УДП РК

В Управлении Делами Президента Республики Казахстан назначен советник. Им стал Местоев Ахмед Якубович, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу УДП РК.

Местоев Ахмед Якубович родился 15 июня 1949 года.

1969 - 1996 годы проработал в системе Казпотребсоюза, начиная с должности специалиста - до заместителя председателя правления Казпотребсоюза.

1996 - 2002 годы - торговый представитель Республики Казахстан в Швейцарская Конфедерации (Женева).

2002 - 2010 годы - торговый представитель Республики Казахстан в Российской Федерации (Москва).

С ноября 2010 года - заместитель Управляющего делами Президента Республики Казахстан - руководитель представительства Управления делами Президента Республики Казахстан в Алматы.

С октября 2012 года - торговый представитель Республики Казахстан в Российской Федерации (Москва).