Назначен председатель правления АО «НАК «Казатомпром»

Сегодня председатель правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» Умирзак Шукеев представил коллективу АО «НАК «Казатомпром» нового председателя правления Национальной атомной компании Галымжана Олжаевича Пирматова, ранее занимавшего пост заместителя председателя Национального Банка РК, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Кандидатура Г.Пирматова была утверждена решением единственного акционера компании АО «ФНБ «Самрук-Казына». Как отметил глава Фонда, Г.Пирматов профессиональный руководитель, обладающий опытом работы в атомной промышленности. В период с 2009 по 2011 годы Г. Пирматов занимал должность вице-президента по экономике и финансам АО «НАК «Казатомпром». В 2011 - 2015 годах руководил горнорудной компанией «Cameco Kazakhstan».

- Галымжан Пирматов - высококвалифицированный специалист, хорошо известный в атомной индустрии. Он глубоко знает эту отрасль, поэтому сможет реализовать задачи и цели, стоящие перед компанией, а также довести системные реформы, которые сейчас происходят в отрасли, до конца, - сказал У. Шукеев.

Во встрече принял участие и прежний руководитель компании «Казатомпром», ныне заместитель Премьер-Министра РК Аскар Жумагалиев. Он поблагодарил руководство Фонда и коллектив Национальной атомной компании за совместную плодотворную работу и пожелал успехов новому руководителю.

Напомним, 29 августа 2017 года Указом Президента РК Аскар Жумагалиев назначен заместителем Премьер-Министра РК.

Галымжан Пирматов окончил Новосибирский государственный университет, Казахстанский институт менеджмента экономики и прогнозирования, Atkinson Graduate School of Management, Willamette University.

В разные годы занимал должности финансового директора СП «Алтын-Тас», директора по инвестициям AIG Silk Road Capital Management, директора департамента инвестиционного банкинга АО «Народный Банк», вице-министра экономики и бюджетного планирования РК, вице-президента по экономике и финансам АО «НАК «Казатомпром», президента компании «Cameco Kazakhstan», заместителя председателя Национального Банка РК.