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В Алматы недавно открывшийся компьютерный клуб оштрафовали на 1 млн тенге

4 сентября 2017, 09:56

Из 86 компьютеров, находящихся в клубе, 71 компьютер не поставлены на налоговый учет. Соответственно, налоги по ним не уплачивались.

В Алматы компьютерный клуб оштрафован почти на 1 млн. тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на УГД по Медеускому району.

В результате проведенных мероприятий был установлен компьютерный клуб по ул.Фурманова 172, работавший без постановки компьютеров на учет в налоговых органах и уплаты фиксированного налога.

"Владельцу компьютерного клуба было разъяснено о необходимости постановки на учет всех персональных компьютеров самостоятельно без штрафных санкций. Однако, налогоплательщик игнорировал законные требования налогового органа", - сообщили в УГД.

В связи с этим было принято решение о проведении тематической налоговой проверки. В ходе проверки установлено, что из 86 компьютеров, находящихся в клубе, 71 компьютер не поставлены на налоговый учет. Соответственно, налоги по ним не уплачивались.

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