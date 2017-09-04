В Алматы недавно открывшийся компьютерный клуб оштрафовали на 1 млн тенге

Из 86 компьютеров, находящихся в клубе, 71 компьютер не поставлены на налоговый учет. Соответственно, налоги по ним не уплачивались.

В Алматы компьютерный клуб оштрафован почти на 1 млн. тенг е, передает е, передает Zakon.kz со ссылкой на УГД по Медеускому району.





В результате проведенных мероприятий был установлен компьютерный клуб по ул.Фурманова 172, работавший без постановки компьютеров на учет в налоговых органах и уплаты фиксированного налога.