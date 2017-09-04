В Алматы недавно открывшийся компьютерный клуб оштрафовали на 1 млн тенге
4 сентября 2017, 09:56
Из 86 компьютеров, находящихся в клубе, 71 компьютер не поставлены на налоговый учет. Соответственно, налоги по ним не уплачивались.
В Алматы компьютерный клуб оштрафован почти на 1 млн. тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на УГД по Медеускому району.
В результате проведенных мероприятий был установлен компьютерный клуб по ул.Фурманова 172, работавший без постановки компьютеров на учет в налоговых органах и уплаты фиксированного налога.
"Владельцу компьютерного клуба было разъяснено о необходимости постановки на учет всех персональных компьютеров самостоятельно без штрафных санкций. Однако, налогоплательщик игнорировал законные требования налогового органа", - сообщили в УГД.
В связи с этим было принято решение о проведении тематической налоговой проверки. В ходе проверки установлено, что из 86 компьютеров, находящихся в клубе, 71 компьютер не поставлены на налоговый учет. Соответственно, налоги по ним не уплачивались.
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