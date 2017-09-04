Лидеры Японии и Южной Кореи будут тесно сотрудничать после испытания КНДР
4 сентября 2017, 10:03
В воскресенье КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин обсудили в телефонном разговоре последнее ядерное испытание КНДР и подчеркнули намерение к тесному сотрудничеству двух стран с целью принятия новой резолюции Совета Безопасности ООН против Пхеньяна, сообщает РИА Новости.
"Это (ядерное испытание — ред.) является открытым вызовом международному сообществу и беспрецедентной и непосредственной угрозой безопасности в регионе, в том числе, Японии", — привел слова Абэ заместитель генерального секретаря правительства Японии Ясутоси Нисимура, передает агентство Киодо.
В свою очередь, по информации Нисимуры, президент Южной Кореи подчеркнул, что Сеул "также выступает с решительным осуждением ядерного испытания и намерен сотрудничать с международным сообществом для принятия жестких ответных мер, в частности, новой резолюции Совета Безопасности ООН".
В воскресенье КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был лично подписан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду. Министерство обороны Японии предварительно оценило мощность испытанного заряда в 70 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.
Екатерина Плясункова.
Фото: РИА Новости / Илья Питалев.
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