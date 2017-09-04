Тимур Сулейменов сообщил, насколько сократятся расходы на реальный сектор экономики

Насколько государство сократит расходы на реальный сектор экономики в Казахстане, рассказал министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в здании Правительства, передает Казинформ.

«Действительно, расходы на реальный сектор экономики у нас сокращаются в данном трехлетнем бюджете. Связанно это с тем, что мы сокращаем гарантированный трансферт из Нацфонда и полностью отказываемся от целевых трансфертов из Национального фонда. Это делается в связи с тем, что программа «Нұрлы Жер», в принципе, основную свою задачу исполнила. То есть большие у нас суммы были по этим программам привлечены в предыдующие 2-3 года, и они дали свой эффект», - сказал Тимур Сулейменов.

По его словам, в период, когда цена на нефть падала до 35-40 долларов, эти средства и сыграли свою роль.

«В дальнейшем, конечно, по полтора триллиона и по 500 млрд из Национального фонда привлекать на финансирование дорожной отрасли, субсидирование ставок финансирования, в жилищно-коммунального хозяйство - у нас просто нет возможности. Мы как государство не должны замещать собой рынок. Мы видим, что основная сложность в экономике позади и в то же время частные инвестиции должны приходить на смену государственным», - пояснил Тимур Сулейменов.

Министр подчеркнул, что зачастую сумма кажется настолько значимой, что любое сокращение средств приведет к какой-то стагнации в экономике.

«Нет, на самом деле весь объем от 80 до 90% инвестиций - это частные инвестиции. И даже несмотря на то, что мы таким значительным вливанием помогали экономике, все равно это всего лишь 10%. Поэтому постепенный уход не повлияет на инвестиционную активность, а, наоборот, мы больше будем в частные руки отдавать. Сокращения существенные, потому что в этом году где-то 750, 760 млрд из Нацфонда взяли на «Нурлы Жер», поэтому этого не будет в следующем году. Вот примерно такая сумма», - заключил Тимур Сулейменов, добавив, что точную сумму пока затрудняется назвать.

Серик Сабеков