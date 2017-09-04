Покупательская способность зарплат казахстанцев упала на 2,4% за год

Несмотря на рост ВВП на 4,2%, покупательская способность зарплат казахстанцев за год упала на 2,4%, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование energyprom.kz.





Так, сильнее всего пострадали работники научной и технической сферы. По итогам I полугодия, покупательская способность их зарплат упала к аналогичному периоду годом ранее сразу на 25,5%.

По итогам I полугодия 2017 среднемесячная номинальная заработная плата составляла 144,95 тысячи тенге - на 5,1% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее. В то же время, с учетом уровня инфляции, реальная покупательская способность зарплат казахстанцев, напротив, уменьшилась на 2,4%. Наибольший прирост зафиксирован в области административного и вспомогательного обслуживания (+15,1% за год), риелторской деятельности (+6,6%) и АПК (+5,7%).





Примечательно что, несмотря на курс страны на модернизацию и цифровизацию, сильнее всего ощутили снижение покупательской способности зарплат сотрудники профессиональной научной и технической сферы деятельности (-25,5% год-к-году). Номинальная заработная плата в научно-технических отраслях сократилась до 245,17 тыс. тг по итогам I полугодия, это на 19,7% меньше, чем в аналогичном периоде 2016.





При этом в Программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы предусмотрена подготовка кадров именно с техническим и профессиональным образованием, с учетом потребностей рынка труда. Более того, в рамках Модернизации 3.0, по инициативе Главы государства начинается реализация проекта «Бесплатное профессионально-техническое образование для всех».





Впрочем, несмотря на снижение, заработные платы в наукоемких отраслях все еще остаются одними из самых высоких по РК. Выше них только зарплаты сотрудников финансовой и страховой сферы - 303,13 тыс. тг, +10,9% за год. Выросла и покупательская способность занятых в этом сегменте - на 2,9% к аналогичному периоду прошлого года.







