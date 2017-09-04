Переговорщики по Сирии встретятся в Астане 14—15 сентября

В казахской столице 14—15 сентября состоится новый раунд переговоров по Сирии. Информацию подтвердили в МИД Казахстана, передает Росбалт.

Россия и Иран, которые поддерживают сирийский режим, и поддерживающая постанцев Турция будут вырабатывать более подробную информацию о «зонах деэскалации». Стороны обсудят и спорный вопрос о том, кто будет обеспечивать контроль в северной провинции Идлиб, информирует AFP.

«Участники также намерены подтвердить карты деэскалационной зон в провинциях Идлиб, Хомс и Восточная Гута», — говорится в сообщении МИД.

В заявлении не упоминается четвертая зона на юге Сирии, где Израиль и США наблюдали за вовлечением Ирана в конфликт после июльской договоренности о прекращении огня между Москвой и Вашингтоном, отмечает «Европейская правда».

Переговоры в Астане по сирийскому конфликту начались весной. В рамках последней встречи в июле стороны обсудили зоны деэскалации, меморандум об установлении которых стал итогом встречи 3—4 мая.