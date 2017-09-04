Сборная Казахстана по керлингу готовится к чемпионату мира

В ледовом дворце «Алматы Арена» состоялись товарищеские матчи между смешанной сборной и юниоров. Они провели первые тренировки этого сезона, сообщает Zakon.kz





Как отметил главный тренер и генеральный секретарь Ассоциации керлинга Казахстана Виктор Ким, национальная сборная по керлингу начала подготовку к чемпионатам мира.





- Несмотря на то, что новый сезон керлинга только начался, мы не прекращали тренироваться. Здесь занимаются национальная мужская и женская сборные, смешанные команды (мужчины и женщины), спортсмены с поражениями органов слуха и с трансплантированными органами. Мы недавно были на сборах в Корее, нас там поддержали и предоставили все необходимое для тренировок, и мы провели 10 дней на одном из лучших стадионов мира. Теперь, готовимся к новому сезону, скоро поедем в Турцию для подготовки к чемпионату мира среди смешанных команд, который пройдет с 14 по 16 октября в Швейцарии. После чего, состоится тихоокенско-азиатский чемпионат по керлингу с отбором на Олимпийские игры. Потом, у нас опять сборы в Корее, - поделился главный тренер Виктор Ким.





Также, он упомянул о том, что в декабре пройдет IV зимняя спартакиада в Казахстане, главный старт четырехлетия республиканского уровня. В керлинге будут представлены четыре дисциплины как, мужчины, женщины, смешанные пары и команды. Несмотря на что, керлинг незнакомый и новый вид спорта для нашей страны, он наиболее развит по массовости. У нас 827 официально зарегистрированных спортсменов. В свою очередь, сами же спортсмены утверждают, что керлинг – абсолютно для всех.





- Сегодня проходит первая тренировка после поездки в Корею. На самом деле, чувствуется разница между нашим льдом и льдом в Корее. Там олимпийский лед и мы привыкли к нему. Планы большие, у нас впереди чемпионат мира среди смешанных пар. Там будут участвовать два мальчика и двое девочек. Я с детства занимаюсь керлингом, здесь главное желание, если есть желание, то будет и результат. Я советую всем заниматься этим видом спорта, потому что он подходит абсолютно всем, людям всех возрастов, - отметила капитан женской национальной сборной команды Зарема Абдыкадырова.





По словам спортсменов, керлинг в Казахстане начал динамично развиваться после зимней Всемирной Универсиады-2017. Также, число интересующихся и занимающихся этим видом спорта значительно выросло за последние годы.

Напомним, что керлинг – это спортивная игра на льду, цель которой — попасть в мишень скользящим по льду тяжелым диском из камня или металла с рукояткой.



