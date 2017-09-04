Введение 5-дневной учебной недели прокомментировали в МОН РК

С началом учебного года многих родителей интересует вопрос введения 5 - дневной учебной недели. В МОН РК представили подробный комментарий по самым важным моментам введения «пятидневки». МОН РК создало все условия для внедрения пятидневной учебной недели. Учебный год не увеличивается и привычный режим будет сохранен. Учебный год начался в сентябре и завершится как обычно 25 мая.

В июне был издан приказ Министерства образования и науки «Об определении начала, продолжительности и каникулярных периодов 2017-2018 учебного года в организациях среднего образования».

Согласно которого продолжительность учебного года, как и ранее, составляет 32 недели для предшкольных классов, 33 недели - для первых классов, 34 недели - для 2-11 классов. По каникулам изменений нет. Учащиеся 1-11 классов отдыхают осенью 7 дней, зимой 10 дней и весной 13 дней, в предшкольных классах: осенние каникулы длятся 7 дней, зимние - 14 дней, весенние - 15 дней.

В феврале предусмотрены дополнительные каникулы в предшкольных и 1 классах - 7 дней. Также министерством проводится последовательная работа по сокращению нагрузки на детей.

В прошлом учебном году по предложению родительского сообщества и рекомендации экспертов, был сокращен объем домашних заданий.

МОН РК утвердило методические рекомендации по выполнению домашних заданий, таким образом количество времени на его выполнение должно сократиться примерно на треть по сравнению с тем, как было.

Выполнение домашнего задания не должно превышать: во 2 классе 50 мин, в 3-4 классах 70 минут, в 5-6 классах - 90 минут, в 7-9 классах - 110 минут, в 10-11 классах - 130 минут. Не задаются домашние задания на праздники и каникулы. Исключение составляет чтение художественной литературы, выполнение проектных работ, решение задач для углубленного изучения математики первоклассникам - только по чтению со второго полугодия. Таким образом, произойдет значительное снижение нагрузки на ученика. С нового учебного года длительность урока составит 40 минут, как и в Назарбаев интеллектуальных школах. При 40 минутной длительности уроков высвобождается 30 минут времени.

Учебные программы и количество часов, отводимых на изучение каждого учебного предмета, не меняются. Новые санитарные правила позволяют школам внедрить пятидневку с 1 по 11 классы. Это касается всех общеобразовательных школ и специализированных школ для одаренных детей.

На данный момент нормы максимальной учебной нагрузки согласно Типовым учебным планам составляют от 24 часов до 39 часов в 1- 11 классах общеобразовательных школ. Новые санитарные правила регламентируют именно эту нагрузку.

Ежедневную учебную нагрузку каждая школа определяет самостоятельно, согласовав при этом расписание уроков с попечительским советом или родительским комитетом, исходя из условий и возможностей школ. Полномочия и ответственность попечительских советов увеличивается. Министерством создаются условия и возможности для предоставления 2-х дней отдыха для детей.

МОН РК не считает должным регулировать и утверждать расписание каждой школы. Каждая школа решает этот вопрос индивидуально. Например, если в школе занятия идут в одну смену, а также учебные площади и количество кабинетов при двухсменном обучении позволяют заниматься в пятидневном режиме, то школа совместно с попечительским советом или родительским комитетом принимает решение в пользу пятидневки. Большинство школ смогут перейти на пять дней учебы. Понятно, что школы, ведущие занятия в три смены, перейти на пятидневку не смогут.