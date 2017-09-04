Россиянин нокаутировал 213-сантиметрового голландца в UFC

4 сентября 2017, 10:24

213-сантиметровый Штруве — самый высокий боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC)

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков нокаутировал голландца Стефана Штруве в главном поединке турнира UFC Fight Night 115. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бой проходил в Роттердаме 2 сентября и завершился победой Волкова техническим нокаутом в третьем раунде. Россиянин владел преимуществом на всем протяжении поединка.

Несмотря на серьезное рассечение, полученное в первом раунде, на заключительном отрезке россиянин продолжил наступать, один из его ударов потряс Штруве, он упал, Волков бросился добивать соперника, и судья остановил бой.

213-сантиметровый Штруве — самый высокий боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Рост Волкова составляет 201 сантиметр.

Волков одержал третью победу в трех поединках в UFC. Всего в его активе 29 побед при 8 поражениях. Штруве проиграл девятый бой в карьере, он выиграл 28 боев.

Фото: twitter.com/ufc


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