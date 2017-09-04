Россиянин нокаутировал 213-сантиметрового голландца в UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков нокаутировал голландца Стефана Штруве в главном поединке турнира UFC Fight Night 115. Об этом сообщает корреспондент « Ленты.ру ».





Бой проходил в Роттердаме 2 сентября и завершился победой Волкова техническим нокаутом в третьем раунде. Россиянин владел преимуществом на всем протяжении поединка.





Несмотря на серьезное рассечение, полученное в первом раунде, на заключительном отрезке россиянин продолжил наступать, один из его ударов потряс Штруве, он упал, Волков бросился добивать соперника, и судья остановил бой.





213-сантиметровый Штруве — самый высокий боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Рост Волкова составляет 201 сантиметр.





Волков одержал третью победу в трех поединках в UFC. Всего в его активе 29 побед при 8 поражениях. Штруве проиграл девятый бой в карьере, он выиграл 28 боев.





Фото: twitter.com/ufc



