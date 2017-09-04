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Уроженка Казахстана баллотируется в Парламент Чехии

4 сентября 2017, 10:37

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

В Парламент Чешской Республики баллотируется политик Джамиля Стехликова, которая является уроженкой Казахстана, передает ИА «NewTimes.kz».

«Политиков не любят, но они нужны. По чешским законам я обязана вам сообщить, что баллотируюсь в выборах в Парламент Чешской республики от партий LES (Либерально экологичeская партия) и TOP09. Так как на моем ФБ есть и чешские избиратели, я должна всех предупредить, что сообщения посылает кандидат в депутаты и дополнить эмблемой партии фотографию в профиле. Предвыборная кампания должна быть явной и прозрачной. Вот она, наша команда, крайний справа Карл Шварценберг, полным именем Карл Иоганн Непомук Йозеф Норберт Фридрих Антоний Вратислав Мена фон Шварценберг а крайний слева - я, вся в красном... И понеслось!», - написала политик на своей странице в Facebook.

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