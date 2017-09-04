Уроженка Казахстана баллотируется в Парламент Чехии
4 сентября 2017, 10:37
Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
В Парламент Чешской Республики баллотируется политик Джамиля Стехликова, которая является уроженкой Казахстана, передает ИА «NewTimes.kz».
«Политиков не любят, но они нужны. По чешским законам я обязана вам сообщить, что баллотируюсь в выборах в Парламент Чешской республики от партий LES (Либерально экологичeская партия) и TOP09. Так как на моем ФБ есть и чешские избиратели, я должна всех предупредить, что сообщения посылает кандидат в депутаты и дополнить эмблемой партии фотографию в профиле. Предвыборная кампания должна быть явной и прозрачной. Вот она, наша команда, крайний справа Карл Шварценберг, полным именем Карл Иоганн Непомук Йозеф Норберт Фридрих Антоний Вратислав Мена фон Шварценберг а крайний слева - я, вся в красном... И понеслось!», - написала политик на своей странице в Facebook.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4875994-c75f6194b5c828e71d45ef5bc9eb20cc
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...