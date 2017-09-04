Ночной клуб горел в Астане

Ночной клуб «Жара» горел в Астане , сообщает МИА « , сообщает МИА « Казинформ ».





Официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов подтвердил эту информацию и сообщил, что «4 сентября в 05-44 в районе Алматы в развлекательном комплексе «Жара» произошло горение в кухонном помещении и кровле здания».



