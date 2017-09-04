Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Ночной клуб горел в Астане

4 сентября 2017, 10:42

Жертв и пострадавших нет.

Ночной клуб «Жара» горел в Астане, сообщает МИА «Казинформ».

Официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов подтвердил эту информацию и сообщил, что «4 сентября в 05-44 в районе Алматы в развлекательном комплексе «Жара» произошло горение в кухонном помещении и кровле здания».

По его информации, пожар локализован в 06-10 и ликвидирован в 06-21. Площадь пожара составила 110 кв. м. Жертв и пострадавших нет.

В ликвидации пожара были задействовано 40 человек личного состава и 13 единиц техники Службы пожаротушения г. Астана, пояснил Руслан Иманкулов.



MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...