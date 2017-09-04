Ночной клуб горел в Астане
4 сентября 2017, 10:42
Жертв и пострадавших нет.
Ночной клуб «Жара» горел в Астане, сообщает МИА «Казинформ».
Официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов подтвердил эту информацию и сообщил, что «4 сентября в 05-44 в районе Алматы в развлекательном комплексе «Жара» произошло горение в кухонном помещении и кровле здания».
По его информации, пожар локализован в 06-10 и ликвидирован в 06-21. Площадь пожара составила 110 кв. м. Жертв и пострадавших нет.
В ликвидации пожара были задействовано 40 человек личного состава и 13 единиц техники Службы пожаротушения г. Астана, пояснил Руслан Иманкулов.
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