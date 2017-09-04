Депутат предложил ввести визы для въезда в Россию для граждан Центральной Азии
4 сентября 2017, 10:43
В республиках Центральной Азии созданы очаги социальной напряженности. Необходимо, и я давно говорю об этом, вводить визы и более жесткий контроль на границе - Франц Клинцевич.
Депутат предложил ввести визы для въезда в Россию для граждан Центральной Азии, передает ИА "24.kg".
"Социальная обстановка в республиках Центральной Азии нестабильна, миграционный режим с ними необходимо усиливать ради безопасности российских граждан", - заявил первый заместитель председателя комитета Совета федерации по обороне и безопасности РФ Франц Клинцевич.
Он прокомментировал сообщение ФСБ о задержании двух выходцев из Центральной Азии, готовивших теракты в Москве и Подмосковье. По данным службы, задержанные принадлежат к запрещенной в Казахстане и России террористической группировке "Исламское государство". у них обнаружены контакты с вербовщиками и инструкции по совершению преступлений террористической направленности.
"В республиках Центральной Азии созданы очаги социальной напряженности. Необходимо, и я давно говорю об этом, вводить визы и более жесткий контроль на границе", - заявил он.
Сенатор признал, что возможное введение визового режима больно ударит по трудовым мигрантам из этого региона, ведь для них работа в России часто является единственным способом заработка.
"Но наша страна, наше государство будет защищать своих граждан, и ради этого пойдет на любые потери", — заявил парламентарий.
Фото из открытых источников.
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