В республиках Центральной Азии созданы очаги социальной напряженности. Необходимо, и я давно говорю об этом, вводить визы и более жесткий контроль на границе - Франц Клинцевич.

Депутат предложил ввести визы для въезда в Россию для граждан Центральной Азии , передает , передает ИА "24.kg"





"Социальная обстановка в республиках Центральной Азии нестабильна, миграционный режим с ними необходимо усиливать ради безопасности российских граждан", - заявил первый заместитель председателя комитета Совета федерации по обороне и безопасности РФ Франц Клинцевич.





Он прокомментировал сообщение ФСБ о задержании двух выходцев из Центральной Азии, готовивших теракты в Москве и Подмосковье. По данным службы, задержанные принадлежат к запрещенной в Казахстане и России террористической группировке "Исламское государство". у них обнаружены контакты с вербовщиками и инструкции по совершению преступлений террористической направленности.





"В республиках Центральной Азии созданы очаги социальной напряженности. Необходимо, и я давно говорю об этом, вводить визы и более жесткий контроль на границе", - заявил он.





Сенатор признал, что возможное введение визового режима больно ударит по трудовым мигрантам из этого региона, ведь для них работа в России часто является единственным способом заработка.





"Но наша страна, наше государство будет защищать своих граждан, и ради этого пойдет на любые потери", — заявил парламентарий.



