Головкин высказался о лошадях и автомобилях «Канело»

Казахстанский боксер Геннадий Головкин прокомментировал увлечение своего соперника Сауля «Канело» Альвареса дорогими автомобилями и верховой ездой, сообщает Sports.kz.





Известно, что одним из последних приобретений мексиканца является внедорожник Mercedes-Benz Brabus G63 AMG 6×6 стоимостью приблизительно в 1,3 миллиона долларов. Также Сауль любит ездить верхом на собственных лошадях.





- Он совсем другой парень. Машины, лошади... мне тоже нравятся лошади. Но мне нужна только одна машина, а не две или три. Я не могу водить две или три машины. Если тебе нужен спорткар - бери спорткар. Для меня более важным является сам бокс. Я уважаю спорт, свою карьеру и людей, которые любят бокс. Для меня это не только бизнес. Если для «Канело» это просто бизнес, то для меня нет. Я - профессиональный спортсмен и боксер, а не большой бизнесмен, - сказал Головкин в интервью Azteca Deportes.





Напомним, бой Головкин - Сауль «Канело» Альварес пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе.



