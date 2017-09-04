Закон о сокращении издержек для бизнеса представят до конца года

Серик Жумангарин рассказал о снижении издержек для бизнеса, сообщает пресс-служба НПП РК «Атамекен».

В ходе І Форума бизнес-омбудсменов России и Казахстана вице-министр национальной экономики РК Серик Жумангарин рассказал о вопросах снижения издержек для бизнеса и дерегулирования предпринимательской деятельности.

«Политика по развитию предпринимательства очень важна, за ней следит Глава государства. (...) Сейчас все работы по дерегулированию, системным мерам поддержки производятся на основе него, также приведен метод «Что не запрещено, то разрешено». В свое время мы написали закон о Нацпалате, поэтому считаю, что предприниматели сейчас едины, у них есть «рупор». На сегодняшний день есть хороший диалог между бизнесом и властью», - отметил Серик Жумангарин.

Спикер отметил, что сегодня МСБ - это основа благосостояния страны, поэтому сейчас стоит задача создать максимально благоприятные условия для его динамичного развития.

«Для этого государством на системной основе проводится соответствующие реформы, наиболее актуальными из которых являются принятие нового Налогового кодекса и дерегулирование бизнеса», - сообщил Серик Жумангарин.

Для сокращения излишнего регулирования бизнеса выработаны общие подходы, которые предусматривают реформирование контрольно-надзорной деятельности, информационных инструментов, разрешений, выдаваемых монополистами и субъектами квазигосударственного сектора и развитие института «саморегулирования», расширение возможностей института «Анализа регуляторного воздействия», ревизия законодательства на предмет выявления норм, препятствующих конкуренции, фронтальное снижение всех видов издержек для бизнеса, также подходы по улучшению рейтинга Doing Business.

«Данные направления будут реализованы в рамках единого законопроекта, направленного на сокращение выявленных издержек, препятствующих развитию и становлению конкурентоспособного бизнеса. Данный законопроект планируется принять уже к концу этого года», - добавил вице-министр национальной экономики РК.

По словам Серика Жумангарина, на данный момент ведется работа по введению обязательного саморегулирования в шести потенциальных сферах, в частности в оценочной, нотариальной, адвокатской, аудиторской деятельностях, а также в деятельностях экологического аудита и вневедомственной комплексной экспертизы проектов строительства. Кроме того, идет разработка стимулирующих мер для объединения бизнеса в добровольные саморегулируемые организации.

В свою очередь, торговый представитель Российской Федерации в РК Александр Яковлев отметил, что в Казахстане благоприятный инвестиционный климат и защищаются права как казахстанских, так и российских предпринимателей.

«Российская Федерация за 2016 год инвестицировала в Казахстан более 1 млрд долларов. Казахстан в Россию около 700 млн доллоров. Сегодня на казахстанском рынке около 41 000 иностранных предприятии, в том числе 13000 российских. Товарооборот за последние 8 месяцев вырос на 34%», - добавил Александр Яковлев.