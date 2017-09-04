Безналичные платежи за январь-июль 2017 года

Казахстанцы переходят на безналичную оплату покупок - количество транзакций за год выросло на 71%, объем платежей с начала года превысил 1 триллион тенге. Более трети из них пришлись на оплату через интернет.

Казахстанцы все чаще расплачиваются картой за свои покупки - за январь-июль 2017 года объем безналичных платежей составил 1,2 трлн тенге, что на 70,4% или 480,0 млрд больше, чем год назад.

Количество операций платежными картами за январь-июль текущего года выросло на 70,9% (39,8 млн), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 95,9 млн транзакций.

В объеме розничной торговли доля безналичной оплаты выросла с 16,9% до 26,2%.

Всего объем розничной торговли за январь-июль 2017 года составил 4,7 трлн тг, что на 15,7% или 635,5 млрд больше, чем за январь-июль прошлого года.

При этом сумма платежей через интернет выросла почти в три раза - на 269,6 млрд, до 406,2 млрд тенге. Доля таких платежей от общего объема безналичных платежей за январь-июль 2017 года составила 35%, годом ранее - 20,0%. Операций через интернет было совершено более чем в 2 раза (36,0 млн) по сравнению с прошлым годом. Доля выросла с 29,7% до 37,5%.

Несмотря на уменьшение доли безналичных платежей, осуществляемых через pos-терминалы, больше половины денежного объема и количества транзакций по безналичной оплате картой все еще осуществляется через них - объем платежей через pos-терминалы вырос на 198,5 млрд (45,9%), до 630,8 млрд тг. Доля уменьшилась с 63,4% до 54,3%. Количество транзакций составило 52,6 млн, годом ранее - 31,2 млн транзакций.

По приросту объема безналичных платежей лидирует город Алматы - за январь-июль 2017 года сумма безналичной оплаты выросла на 266 млрд (80,7%) по сравнению с прошлым годом и составила 595,4 млрд тг. Доля от РК выросла с 48,3% до 51,3%.

Следом идет Астана, объем увеличился на 67,7 млрд (73,7%), до 159,4 млрд тг, чем годом ранее. Доля от РК выросла с 13,5% до 13,7%.

Замыкает тройку лидеров ЮКО - прирост на 21,3 млрд тенге (69,0%), до 52,3 млрд по сравнению с январем-июлем прошлого года. Доля от РК осталась без изменений - 4,5%.

По приросту количества транзакций за январь-июль 2017 года также лидирует Алматы - количество операций было совершено на 25,3 млн (77,6%) больше чем за январь-июль 2016 года и составило 57,9 млн транзакций. Доля от РК выросла с 58,1% до 60,4%.

Следом идет Астана - на 5,6 млн (80,4%), до 12,6 млн транзакций. Доля от РК выросла с 12,4% до 13,1%.

Замыкает ТОП 3 Карагандинская область, прирост по сравнению с прошлым годом - на 1,4 млн (32,3%), до 3,1 млн транзакций. Доля от РК увеличилась до 3,2% с 3,0%.