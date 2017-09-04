Нескольких граждан Турции задержали в алматинском аэропорту с поддельными документами
4 сентября 2017, 10:56
Со слов задержанных, в Казахстан они прибыли транзитом.
В аэропорту Алматы задержали нескольких граждан Турции, прилетевших рейсом из Тбилиси, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.
Нарядом отдела пограничного контроля "Алматы" на рейсе по маршруту "Тбилиси-Алматы" были задержаны 6 граждан Турции. Паспорта, которые они предъявили, были с признаками полной подделки.
"Со слов задержанных, они пытались использовать территорию Республики Казахстан в качестве транзита, с целью выезда в страны Евросоюза. По факту задержания проинформированы представители правоохранительных и взаимодействующих органов", - сообщили в погранслужбе.
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