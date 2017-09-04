В Усть-Каменогорске прошли соревнования по фигурному скоростному вождению
4 сентября 2017, 10:59
Автомобильную грациозность показывали машины двух классов: моноприводные и полноприводные.
3 сентября в Усть-Каменогорске прошёл этап соревнований по фигурному скоростному вождению, в котором соревновались 11 пилотов на своих автотранспортах, пишет vksport.kz.
Основной задачей пилотов была максимально быстро проехать трассу, и не сбить конусы. А конфигурацию трассы, участники узнали сразу перед выездом. Водители показали не только мастерство вождения, еще и показали скорость, при этом делали крутые повороты на площадке, показывая фигурки «змейку», «кольцо», «восьмёрку» строго следуя схеме на карте и всё это за максимально короткое время.
Автомобильную грациозность показывали машины двух классов: моноприводные и полноприводные. В первом участвовали 5 машин, во втором 11.
Результаты соревнований:
Монопривод:
1. Иван Литвинов (Усть-Каменогорск, BMWE 36)
2. Диас Жлдыбаев ( Астана, ToyotaMRS)
3. Евгений Гладких (Усть-Каменогорск, BMWE 30)
3. Никита Сафронов (Усть-Каменогорск, BMW 330)
Полный привод:
1. Диас Жолдыбаев (Астана, ToyotaMRS)
2. Евгений Гладких (Усть-Каменогорск, BMWE 30)
3. Евгений Супрун (Астана, ToyotaAltezza)
3. Иван Литвинов (Усть-Каменогорск, BMWE 36).
Фото vksport.kz
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