В Усть-Каменогорске прошли соревнования по фигурному скоростному вождению

3 сентября в Усть-Каменогорске прошёл этап соревнований по фигурному скоростному вождению, в котором соревновались 11 пилотов на своих автотранспортах, пишет vksport.kz.





Основной задачей пилотов была максимально быстро проехать трассу, и не сбить конусы. А конфигурацию трассы, участники узнали сразу перед выездом. Водители показали не только мастерство вождения, еще и показали скорость, при этом делали крутые повороты на площадке, показывая фигурки «змейку», «кольцо», «восьмёрку» строго следуя схеме на карте и всё это за максимально короткое время.





Автомобильную грациозность показывали машины двух классов: моноприводные и полноприводные. В первом участвовали 5 машин, во втором 11.





Результаты соревнований:





Монопривод:

1. Иван Литвинов (Усть-Каменогорск, BMWE 36)

2. Диас Жлдыбаев ( Астана, ToyotaMRS)

3. Евгений Гладких (Усть-Каменогорск, BMWE 30)

3. Никита Сафронов (Усть-Каменогорск, BMW 330)





Полный привод:

1. Диас Жолдыбаев (Астана, ToyotaMRS)

2. Евгений Гладких (Усть-Каменогорск, BMWE 30)

3. Евгений Супрун (Астана, ToyotaAltezza)

3. Иван Литвинов (Усть-Каменогорск, BMWE 36).





Фото vksport.kz



