АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» сообщило о решении его единственного акционера об изменениях в составе Совета директоров

АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» (Алматы), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE о решениях его единственного акционера, принятых 23 августа 2017 года:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров, независимых директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» Ульфа Вокурки с 02 июля 2017 года и Джолдасбекова Азамата Мырзадановича с 31 июля 2017 года.

2. Избрать членами Совета директоров, независимыми директорами акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» в целом:

- Оспанова Ерболата Сериковича;

- Токобаева Нурлана Турсунбековича.