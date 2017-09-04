В аэропорту Алматы поймали женщин, пытавшихся отправить в Турцию девушек для секс-рабства
4 сентября 2017, 11:06
Трех кызылординок хотели вывезти из страны в Турцию.
Кызылординские полицейские задержали двух подозреваемых, которые пытались отправить трех женщин в Турцию с целью сексуальной эксплуатации, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Кызылординской области.
В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Stop-трафик» сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Кызылординской области были задержаны женщины, 1968 г.р. и 1990 г.р., пытавшиеся отправить 3 жительниц Кызылорды в Турцию для занятия проституцией.
"Жительницы города Кызылорда и Алматы путем предварительного сговора войдя в доверие, пообещав за рубежом высокооплачиваемую работу, намеревались отправить за пределы страны уроженок города Кызылорда, в возрасте 36, 26 и 22 лет, в целях сексуальной эксплуатации. Однако, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции удалось разоблачить и задержать преступников прямо в аэропорту города Алматы", - сообщили в полиции.
По данному факту ведется расследование уголовного дела по части 3 статьи 128 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (Торговля людьми). Задержанные водворены в Изолятор временного содержания Кызылорды.
Как отмечают в полиции, с 25 по 27 августа в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Stop-трафик», проведенного в целях выявления, раскрытия и предупреждения преступлений по продаже, лишению свободы и эксплуатации труда людей было раскрыто 5 преступлений и 31 административное правонарушение.
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