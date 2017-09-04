Состояние пострадавших в массовой драке в Астане прокомментировал Биртанов
4 сентября 2017, 11:07
В результате массовой драки на стройплощадке "Абу-Даби Плаза" были госпитализированы два человека.
Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов рассказал о состоянии пострадавших в результате массовой драки на строительном объекте "Абу Даби Плаза" в Астане, сообщает Sputnik Казахстан.
"Состояние пациентов удовлетворительное. Было несколько пострадавших — граждане Казахстана и Индии. В принципе таких тяжелых пострадавших нет. Двое было госпитализировано — один казахстанец, один гражданин Индии. С обычными травмами (госпитализированы — ред.): ушибы, ссадины, черепно-мозговые травмы", — сказал Биртанов журналистам перед совместным заседанием палат парламента РК.
Вечером 2 сентября на контрольно-пропускном пункте строительной площадки "Абу-Даби Плаза" произошел конфликт между сотрудниками охранной компании и иностранными рабочими, гражданами Индии. В результате массовой драки пострадали несколько человек, которые были госпитализированы в больницу.
Также в полицию были доставлены более 40 человек, допустившие нарушения общественного порядка на месте инцидента после массовой драки. Из них восемь человек были привлечены к административной ответственности, остальные после проведения профилактических бесед отпущены.
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