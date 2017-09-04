Состояние пострадавших в массовой драке в Астане прокомментировал Биртанов

"Состояние пациентов удовлетворительное. Было несколько пострадавших — граждане Казахстана и Индии. В принципе таких тяжелых пострадавших нет. Двое было госпитализировано — один казахстанец, один гражданин Индии. С обычными травмами (госпитализированы — ред.): ушибы, ссадины, черепно-мозговые травмы", — сказал Биртанов журналистам перед совместным заседанием палат парламента РК.





Вечером 2 сентября на контрольно-пропускном пункте строительной площадки "Абу-Даби Плаза" произошел конфликт между сотрудниками охранной компании и иностранными рабочими, гражданами Индии. В результате массовой драки пострадали несколько человек, которые были госпитализированы в больницу.





Также в полицию были доставлены более 40 человек, допустившие нарушения общественного порядка на месте инцидента после массовой драки. Из них восемь человек были привлечены к административной ответственности, остальные после проведения профилактических бесед отпущены.







