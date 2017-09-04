Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Состояние пострадавших в массовой драке в Астане прокомментировал Биртанов

4 сентября 2017, 11:07

В результате массовой драки на стройплощадке "Абу-Даби Плаза" были госпитализированы два человека.

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов рассказал о состоянии пострадавших в результате массовой драки на строительном объекте "Абу Даби Плаза" в Астане, сообщает Sputnik Казахстан.

"Состояние пациентов удовлетворительное. Было несколько пострадавших — граждане Казахстана и Индии. В принципе таких тяжелых пострадавших нет. Двое было госпитализировано — один казахстанец, один гражданин Индии. С обычными травмами (госпитализированы — ред.): ушибы, ссадины, черепно-мозговые травмы", — сказал Биртанов журналистам перед совместным заседанием палат парламента РК.

Вечером 2 сентября на контрольно-пропускном пункте строительной площадки "Абу-Даби Плаза" произошел конфликт между сотрудниками охранной компании и иностранными рабочими, гражданами Индии. В результате массовой драки пострадали несколько человек, которые были госпитализированы в больницу.

Также в полицию были доставлены более 40 человек, допустившие нарушения общественного порядка на месте инцидента после массовой драки. Из них восемь человек были привлечены к административной ответственности, остальные после проведения профилактических бесед отпущены.


Все новости по теме читайте здесь.

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...