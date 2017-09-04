ЕАЭС и Вьетнам достигли принципиальных договоренностей по обмену таможенной информацией

Вопросы обмена таможенной информацией обсуждались в ходе второго раунда переговоров между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Социалистической Республикой Вьетнам.

По итогам переговоров глава делегации ЕАЭС директор Департамента таможенной инфраструктуры ЕЭК Бактыбек Байсеркеев сообщил, что найдена общая позиция относительно принципов обмена информацией о товарах, которые следуют из Вьетнама в страны ЕАЭС и обратно, а также согласован ряд статей проекта Протокола об информационном обмене. Достигнутые договоренности были зафиксированы в итоговом документе, подписи под которым поставили Бактыбек Байсеркеев и заместитель директора Департамента международного сотрудничества Главного таможенного управления Вьетнама Нгуен Ань Тай.

В рамках третьего раунда переговоров, который пройдет в октябре во Вьетнаме, стороны завершат обсуждение информации, предполагаемой для обмена, проекта технических условий передачи сведений и предложения по отдельным видам товаров, находящимся в торговом обороте ЕАЭС и Вьетнама, для экспериментального обмена на первом этапе реализации.

Электронный обмен информацией позволит повысить прозрачность торговых потоков и обеспечить более эффективную реализацию Соглашения о свободной торговле, заключенного ЕАЭС и Вьетнамом в 2015 году.

Социалистическая Республика Вьетнам - вторая страна, с которой Евразийский экономический союз налаживает электронный обмен таможенной информацией. Уже проведено несколько раундов переговоров с Китайской Народной Республикой по заключению Соглашения об информационном обмене о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы Евразийского экономического союза и Китая