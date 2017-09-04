18 подростков в Шымкенте пытались свести счеты с жизнью

За 6 месяцев 2017 года попытку свести счеты с жизнью предприняли 18 шымкентских подростков. Такие цифры прозвучали на брифинге городского отдела образования Шымкента накануне начала нового учебного года,

Руководитель ГОО Жанат Тажиева назвала проблему детского суицида самой большой болью и учителей, и родителей. Главный педагог Шымкента призвала взрослых объединяться.

Детский суицид – это то, чего практически всегда можно избежать. Главное, что для этого необходимо – это вовремя заметить тревожные сигналы. Ни один ребенок не решит уйти из жизни и воплотит свое решение в жизнь за считанные часы. Как правило, подобное решение зреет в голове у ребенка не один день, и даже не неделю. И все это время ребенок отчаянно взывает к взрослым, различными способами давая понять родителям, что ему очень плохо. Внимательные родители ни за что не оставят без внимания изменившееся поведение их чада.

Как правило, причинами суицида становятся сугубо личные причины и переживания, проблемы, которые подростку зачастую кажутся абсолютно неразрешимыми. Причем зачатую взрослые очень удивляются, когда узнают, что толкнуло ребенка на подобный шаг – причина может быть столь незначительной, что взрослый человек просто-напросто не обратил бы на нее особого внимания. Для ребенка же она глобальна.





Ниже описаны те проблемы подростков, которые наиболее часто становятся причиной самоубийств. Не стоит улыбаться – поверьте, для ребенка это действительно серьезные проблемы:





1. Ссора с друзьями. Причем ссора может быть из-за абсолютного пустяка.





2. Расставание с любимым человеком или его измена. В подростковом возрасте дети уверены, что первая любовь – это навсегда и относятся к ней крайне серьезно.





3. Смерть кого-либо из близких родственников.





4. Частое попадание ребенка в стрессовые ситуации.





5. Сложная психологическая обстановка в семье – ссоры с родителями, скандалы родителей между собой, их развод.





6. Затяжное депрессивное состояние подростка.





7. Проблемы ребенка с наркотиками. Как правило, наркотическая зависимость влечет за собой финансовые проблемы и проблемы с правоохранительными органами.





8. Игровая зависимость и зависимость от интернета.





9. Насилие в семье. Зачастую подросток считает себя виноватым и боится рассказать взрослым о происходящем.





10. Подростковая беременность. Беременность девочки-подростка становится поводом для суицида примерно в 21% всех случаев.





В том случае, если хоть что-то в поведении вашего ребенка вам показалось странным, либо тревожным, немедленно бросайте все свои дела и старайтесь практически все время проводить рядом с ребенком до тех пор, пока не будете твердо уверены в том, что суицидальное настроение вашего ребенка ушло без следа. Если же вы не в состоянии самостоятельно справиться с существующей проблемой, не стесняйтесь и немедленно обращайтесь за помощью к детским психологам или даже психиатрам.



