Фальстаф уснул на сцене и впустил зрителей в свои сны

С грандиозным успехом прошло выступление прославленной труппы театра Ла Скала в «Астана Опера» 1 сентября. На казахстанской сцене блистали только звезды мировой величины.





В зале аншлаг: билеты раскупили за полгода вперед. Жителям и гостям столицы представили оперу Дж. Верди «Фальстаф». Зрители устроили настоящую овацию артистам. Аплодисменты не смолкали, легендарных певцов множество раз вызывали на поклон, им дарили корзины цветов и пышные букеты. Крики «Браво» еще долго не смолкали в зале столичного театра.

После премьеры публика не расходилась, делясь невероятными эмоциями и впечатлениями друг с другом.





Напомним, что с 1 по 9 сентября в рамках программы «ЭКСПО-2017» под эгидой Министерства культуры и спорта Республики Казахстан на сцене «Астана Опера» проходят первые гастроли оперной труппы, хора и симфонического оркестра знаменитого миланского театра Ла Скала. Единоличный официальный спонсор гастролей – итальянская энергетическая компания «Eni», осуществляющая свою деятельность в республике с 1992 года, а также поддержку гастролям оказал социальный партнер «Астана Опера» «Samruk-Kazyna Trust».





Это эпохальное в культурной жизни Казахстана событие посетили многие деятели искусства, кино и телевидения. Среди почетных гостей – Государственный секретарь Республики Казахстан Гульшара Абдыкаликова, министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы.





«Фальстаф» потряс публику абсолютно всем. Во-первых, опера – жанр музыкальный. Поэтому начать хочется с музыки. Перед слушателями сегодня выступал оркестр театра Ла Скала – один из лучших в мире, за пультом – дирижер номер один в топе музыкантов – Зубин Мета. Зал взорвался аплодисментами, когда вошел маэстро. Публика горячо приветствовала прославленного мэтра. Стоит ли говорить, что Верди этим вечером звучал безупречно, каждая нюансировка была просто идеальной, это успех!





Во-вторых, солисты: Генеральный директор Ла Скала Александр Перейра привез в Астану лучшие голоса планеты. Это – Амброджо Маэстри – на сегодняшний день непревзойдённый исполнитель партии сэра Джона Фальстафа, в чем мы убедились лично. К слову, эта партия – знаковая для любого баритона. Хвастун и пройдоха, сошедший со страниц шекспировских «Генриха IV» и «Виндзорских проказниц», был невероятно убедительным, публика от души смеялась, ловила каждый его жест, восхищалась мимикой, которая была живой и ироничной. К слову, оперу «Фальстаф» называют - хрестоматией актёрского мастерства. Каждый из артистов не просто исполнял свои партитуры, но и показывал настоящий мастер-класс по актерской игре. Кармен Джаннаттазио спела партию Алисы Форд – обольстительной жены ревнивца-мужа, а Ивонн Наф – острую на язык Миссис Квикли.









«Фальстаф» пронизан юмором и искрящимся смехом: хотя композитору было уже 80 лет, он написал комическую оперу с изобретательной оркестровкой, великолепными речитативами и изумительными мелодиями. Из-за вокальных сложностей «Фальстаф» практически не ставится на театральных сценах, поэтому для Казахстана премьера стала настоящим праздником высокого искусства.





Режиссер-постановщик представил не классический вариант спектакля. История происходит в наши дни в «Casa Verdi», доме для престарелых музыкантов (в реальности основанном самим композитором), тогда как в классической постановке история начинается в комнате в таверне «Орден подвязки». Однако режиссер Дамиано Микелетто, используя интересные находки, возвращает искушенной публике классический сюжет, это происходит в те моменты, когда Фальстаф засыпает. Его сны переносят слушателей в прошлый век. И в этой части оперы артисты выходят в немного пыльных костюмах, а на головах у них припудренные парики. Все говорит о том, что мы попали в сон Фальстафа, который когда-то был молод. Чтобы наверняка объяснить, что это сон, на стены и потолок была направлена проекция, в точности передававшая все действия на сцене.





Еще одна интересная находка режиссера заключалась в том, что он показал историю любви Нанетты и Фентона весьма поэтично. Во время любовного дуэта молодые люди появляется на сцене и в тоже время, перед публикой возникают двое пожилых людей, они как призраки, не видят друг друга, но их действия похожи. Так зрителю дают понять, что любовь во всех возрастах не меняется, если она настоящая. Молодая пара ловит бабочку, и передает ее пожилой паре, которая в свою очередь исчезает вслед за упорхнувшим мотыльком. Были ли это Нанетта и Фентон в старости, вопрос остается для публики открытым…





По сути, опера, конечно, комическая, но нужно суметь разглядеть здесь и драматическую часть. По словам критиков, Фальстаф говорит две очень справедливые и глубокие вещи: «Вы издеваетесь надо мной, но без меня у вас не было бы смысла. Это я придаю остроту вашей жизни». Пожилой Мастер, почти в конце своего жизненного пути, поёт нам свою лебединую песнь. Отодвинув все предыдущие драмы, Верди дарит нам оглушительный взрыв хохота.





Следующие спектакли оперы «Фальстаф» состоятся 4, 6 и 8 сентября, кроме того, публику еще ждет встреча с симфоническим полотном Л. ван Бетховена «Симфония №9», которую можно будет услышать 7 и 9 сентября.



