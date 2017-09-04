В Астане началось совместное заседание палат Парламента с участием Президента

В Астане началось совместное заседание палат Парламента РК 6-го созыва с участием Президента РК Нурсултана Назарбаева , сообщает МИА « , сообщает МИА « Казинформ ».





«В сегодняшнем заседании принимают участие 46 депутатов Сената из 47, из 107 депутатов Мажилиса присутствуют 106», - отметил, открывая заседание, председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин.





Парламент РК состоит из двух палат: Сената и Мажилиса. Сенат образуют 47 депутатов, избираемых по два человека от каждой области, города республиканского значения и столицы Республики Казахстан на совместном заседании депутатов всех представительных органов соответственно области, города республиканского значения и столицы республики. 15 депутатов назначаются Президентом с учетом необходимости обеспечения представительства в Сенате национально-культурных и иных значимых интересов общества. Половина избираемых депутатов Сената переизбирается каждые три года. Срок полномочий депутатов Сената - шесть лет.





Мажилис состоит из 107 депутатов. 98 депутатов Мажилиса избираются от политических партий по партийным спискам по единому общенациональному округу на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Девять депутатов Мажилиса избираются Ассамблеей народа Казахстана. Срок полномочий депутатов Мажилиса - пять лет.







