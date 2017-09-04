В Астане началось совместное заседание палат Парламента с участием Президента
4 сентября 2017, 11:11
152 депутата присутствуют на совместном заседании.
В Астане началось совместное заседание палат Парламента РК 6-го созыва с участием Президента РК Нурсултана Назарбаева, сообщает МИА «Казинформ».
«В сегодняшнем заседании принимают участие 46 депутатов Сената из 47, из 107 депутатов Мажилиса присутствуют 106», - отметил, открывая заседание, председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин.
Парламент РК состоит из двух палат: Сената и Мажилиса. Сенат образуют 47 депутатов, избираемых по два человека от каждой области, города республиканского значения и столицы Республики Казахстан на совместном заседании депутатов всех представительных органов соответственно области, города республиканского значения и столицы республики. 15 депутатов назначаются Президентом с учетом необходимости обеспечения представительства в Сенате национально-культурных и иных значимых интересов общества. Половина избираемых депутатов Сената переизбирается каждые три года. Срок полномочий депутатов Сената - шесть лет.
Мажилис состоит из 107 депутатов. 98 депутатов Мажилиса избираются от политических партий по партийным спискам по единому общенациональному округу на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Девять депутатов Мажилиса избираются Ассамблеей народа Казахстана. Срок полномочий депутатов Мажилиса - пять лет.
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