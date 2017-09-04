Аргентинский регбист умер после перенесенного силового приема

Гонсало Кастро получил сильный удар в грудь, после чего у него произошел сердечный приступ

Аргентинский регбист клуба "Беразетеги" Гонсало Кастро скончался от сердечного приступа, который произошел после того, как против него провели силовой прием. Об этом сообщает Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Clarin.com.





Инцидент произошел в матче третьего дивизиона чемпионата Аргентины между "Беразетеги" и "Флорестой". Соперник провел силовой прием, в результате которого 20-летний Кастро получил сильный удар в грудь. Регбисту стало плохо и он был заменен, врач стал оказывать ему первую помощь у кромки поля. Но через несколько минут у Кастро начались судороги, и его решили отправить в больницу.





Но скорая долго не ехала, и поэтому спортсмена отправили в госпиталь на обычном автомобиле. По дороге он скончался.



