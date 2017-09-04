Доклад Министра финансов Султанова Б.Т. на заседание ПРК по проекту республиканского бюджета на 2018-2020 годы

(г. Астана, 29 августа 2017 года)





Уважаемый Бакытжан Абдирович!

Уважаемые члены Правительства!

На Ваше рассмотрение выносится проект Закона «О республиканском бюджете на 2018 - 2020 годы».

Базовые характеристики проекта определены в соответствии с Концепцией новой бюджетной политики и Прогнозом социально-экономического развития до 2022 года:

1. Качественно изменилась структура поступлений в бюджет при консервативности прогнозов.

Объем ненефтяных поступлений в 2018 году составит 5 271,4 млрд. тенге с ростом к плану текущего года на 851,1 млрд. тенге или на 19,3%.

Основными факторами роста стали модернизация экономики страны, стабилизация внутренней и внешней макроэкономической ситуации и улучшение налогового администрирования.

Объем нефтяных поступлений в бюджет снижен по сравнению с текущим годом на 1 901,3 млрд. тенге за счет:

- поэтапного снижения гарантированного трансферта и отказа от привлечения целевого трансферта из Национального фонда;

- уменьшения объема поступлений от ЭТП в результате корректировки цены на нефть с 50 до 45 долл. за баррель.

2. Проведена оптимизация расходов, при этом проект бюджета обеспечивает реализацию всех задач, поставленных перед Правительством:

- развитие человеческого капитала через усиление социальной направленности расходов и исполнение всех ранее принятых обязательств;

- технологическая модернизация и цифровизация экономики, развитие аграрного сектора, транспортной и логистической инфраструктуры;

- обеспечение обороноспособности и безопасности государства.

Расходы республиканского бюджета в 2018 году составят 9 217,9 млрд. тенге с ростом к плану текущего года (без учета расходов на поддержку банковского сектора) на 134,6 млрд. тенге.

В структуре расходов наибольшую долю или 44,5% занимают расходы социального сектора, которые по сравнению с текущим годом выросли более чем на 400 млрд. тенге.

Основной составляющей роста является увеличение размеров пенсий и пособий по случаю рождения детей, в том числе в результате пересмотра структуры прожиточного минимума и порядка назначения пенсий.

На развитие реального сектора экономики в 2018 году предусмотрено 1,4 трлн. тенге. Снижение объема расходов по сравнению с текущим годом обусловлено двумя основными факторами:

- изменением источников финансирования программ с целевого трансферта из НацФонда на ненефтяные доходы;

- прогнозами освоения бюджетных средств текущего и следующего года субъектами квазисектора.

На продолжение реализации программы «Нұрлы Жол» предусмотрены расходы в сумме 512,6 млрд. тенге, из них на 2018 год 243,3 млрд. тенге.

На программу жилищного строительства «Нұрлы Жер» предлагается направить 208,8 млрд. тенге, из которых 125,2 млрд. тенге на 2018 год.

По программе развития агропромышленного комплекса на 2018 год предусмотрено 195 млрд. тенге на мероприятия по повышению доступности финансовых услуг (субсидий), развитие водного хозяйства и ветеринарии, обеспечение фитосанитарной безопасности.

На реализацию второго этапа Государственной программы индустриально-инновационного развития предусмотрены расходы в общей сумме 232,9 млрд. тенге, из них на 2018 год - 76,1 млрд. тенге.

В 2018 году на развитие транспортной инфраструктуры будет направлено 292,6 млрд. тенге.

На обеспечение обороноспособности и безопасности государства, охрану правопорядка и поддержание внутренней стабильности расходы в 2018 году составят 1 088,9 млрд. тенге (2019г. - 1 164,2 млрд. тенге, 2020г. - 1 219,9 млрд. тенге).

3. Дефицит республиканского бюджета снижен относительно к ВВП с 1,1% в 2018 году до 1,0% в 2019-2020 годах, что позволит сохранить объемы государственного долга на умеренном уровне.

Уважаемый Бакытжан Абдирович!

Таковы основные параметры проекта республиканского бюджета на 2018 - 2020 годы.

Сегодня совместно с Канцелярией Премьер-Министра законопроект будет подготовлен к внесению на рассмотрение в Мажилис Парламента.

Прошу поддержать!