Нефть торгуется разнонаправленно на противоречивых факторах

Стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась до 52,55 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI росла до 47,42 доллара за баррель.

Мировые цены на нефть в понедельник утром не демонстрируют единой динамики, — американская марка WTI продолжает расти на фоне сокращения добычи в Мексиканском заливе, в то время как Brent снижается в цене на новостях об испытании водородного боезаряда в Северной Корее, свидетельствуют данные торгов, передает передает РИА Новости





По состоянию на 10.49 аст стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,42% — до 52,55 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,27% — до 47,42 доллара за баррель.





Рост цен на американскую нефть на прошлой неделе был связан с сокращением добычи на побережье Мексиканского залива, куда 17 сентября пришел тропический циклон "Харви". "Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина", который привел к затоплению Нового Орлеана.





В результате урагана по состоянию на пятницу 10 НПЗ общей мощностью 3,075 миллиона баррелей в день оставались закрытыми из-за последствий стихии. Кроме того, четыре НПЗ общей мощностью 1,105 миллиона баррелей в день работали не в полную силу. Кроме того, добыча нефть в заливе остается сниженной на 5,5%, или на 96 тысяч баррелей в день, по данным бюро безопасности и окружающей среды США.





"Трейдеры надеются, что недоработанные объемы будут восстановлены", — приводит агентство Reuters слова старшего рыночного аналитика OANDA Джеффри Халли. При этом североморская марка Brent в понедельник дешевеет на фоне новостей из КНДР. В воскресенье КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.





Северная Корея утверждала, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду. При этом военные Южной Кореи в ответ провели учения с использованием баллистических ракет, а президент США Дональд Трамп заявил в своем аккаунте в Twitter, что слова и действия Северной Кореи остаются враждебными и опасными для США.



