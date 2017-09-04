Доклад Министра национальной экономики Сулейменова Т. М. на тему «Реализация второго приоритета «Кардинальное улучшение и расширение бизнес-среды»

(г. Астана, 31 августа 2017 года)

Глава государства в своем Послании народу Казахстана одной из приоритетных задач определил необходимость в кардинальном улучшении и расширении бизнес-среды.

Для этого государством на системной основе проводится работа по созданию благоприятных правовых, экономических и социальных условий для реализации предпринимательской инициативы.

В результате уже сегодня мы получили хорошую международную оценку проводимой работы, заняв 35 место в рейтинге Всемирного Банка «Doing Business», улучшив свои показатели на 16 пунктов по сравнению с прошлым годом.

В рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума данная работа также неплохо оценена. По индикатору «Обременительность административного регулирования» Казахстан улучшил свои показатели на 8 позиций, заняв 38 место (в 2015-2016 годах - 46 место).

В продолжение данной работы разработан очередной пакет поправок в законодательные акты, направленный на сокращение количества процедур, сроков и финансовых затрат бизнеса.

Сейчас во исполнение поручения Главы государства данная работа ведется на территориях путем ведения Рейтинга регионов и городов по легкости ведения бизнеса.

Сегодня уже выработана соответствующая методика с учетом опыта мировых аналогов, направленных на изучение бизнес среды на страновом и межстрановых уровнях.

Оценка условий ведения бизнеса в регионах и городах будет проводиться по 5 факторам, а именно регуляторный климат, доступность финансов для бизнеса, человеческий капитал, инфраструктура для бизнеса, транспарентность принимаемых решений.

Всего при подготовке рейтинга будет опрошено не менее 8 120 респондентов, а оценка будет проводиться на двух уровнях: региональном - сравнение 14 областей и городов Астана и Алматы, и городском - 55 городов.

Таким образом, в ходе подготовки рейтинга будут определены проблемные аспекты в развитии предпринимательства, а также отражены рекомендации, которые, по мнению бизнеса, позволят улучшить состояние деловой среды в регионах и городах.

Проводится масштабная работа по сокращению излишнего государственного регулирования, которая предусматривает ряд направлений.

Первое. Ведется реформирование контрольно-надзорной деятельности.

Анализ проверочной деятельности показал, что, несмотря на проводимые реформы, сегодня все еще существует контрольная нагрузка на бизнес.

В этой связи, проведена масштабная ревизия и анализ контрольно-надзорной деятельности, по результатам чего предлагается:

1. внедрить профилактический контроль.

Практика показывает, что действующая система государственного контроля и надзора организована таким образом, чтобы только констатировать факты нарушений и применять меры ответственности.

Тогда как, принципами взаимодействия субъектов предпринимательства и государства являются эффективность государственного регулирования предпринимательства и приоритет предупреждения правонарушения.

Поэтому кардинальным отличием от действующей системы проверок будет являться предупреждение и профилактика правонарушений без возбуждения административного производства.

2) исключить 24 сферы контроля из 114 и 3 сферы надзора из 18 в связи с дублированием и отсутствием эффективности;

3) сократить 17 654 требований по проверке субъектов предпринимательства из 30 497 или порядка 50 % всех требований по проверкам. При этом только в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения сокращены порядка 85 % требований, в сфере пожарной безопасности 72% требований;

4) исключить дублирующие и несвязанные с рисками угрозы безопасности государству и потребителю 165 из 540 контрольных и надзорных функций госорганов с пересмотром и оптимизацией их штатной численности. Предложено оптимизировать 1 137 единиц проверяющих - государственных служащих;

5) исключить статьи и компетенции уполномоченных органов на возбуждение административных дел по 30 статьям Кодекса об административных правонарушениях;

Также предлагается оптимизировать основания для внеплановых проверок, сократить сроки проведения проверок.

В целом, принимаемые меры по реформированию государственного контроля и надзора позволят сократить количество проверок к 2018 году на 30 %, что составит не более 70 тыс. (в 2016 году зарегистрировано 101 тыс. проверок), а к 2020 году - еще на 10 %.

Второе. Одной из самой значимой нагрузки на бизнес является большое количество информационных инструментов, которые вводятся бесконтрольно и бессистемно.

Сегодня уже выявлено более 1600 информационных требований к бизнесу, многие из которых дублируются между собой, с функциями в рамках контрольной деятельности либо с формами государственной статистической отчетности.

Поэтому с применением инструмента «Гильотины» уже к 2018 году планируется снизить количество таких информационных инструментов на 30 % и закрепить законодательно их исчерпывающий перечень.

Третье. Углубленно проводится работа по дальнейшей оптимизации и облегчению разрешительной системы.

Как вы знаете, в прошлом году проведена реформа по 50 %-му сокращению разрешительных документов, в результате чего количество разрешительных документов с 708 доведено до 316.

Работа в данном направлении продолжается. Проведена ревизия разрешительной системы и выявлено 91 разрешение, выдаваемые предприятиями - монополистами и субъектами квазигосударственного сектора, которые не урегулированы законодательством в полной мере.

В этой связи, по итогам проводимого анализа и оценки их целесообразности, будет сформирован и законодательно регламентирован их перечень.

Четвертое. Ведется работа по дальнейшему развитию института саморегулирования, внедренного в прошлом году.

На сегодняшний день, данный институт на добровольной основе функционирует в букмекерской деятельности, экологическом аудите, налоговой консультации, пожарной безопасности.

Ведется работа по введению обязательного саморегулирования в 6 потенциальных сферах, в частности в оценочной, нотариальной, адвокатской, аудиторской деятельностях, а также в деятельностях экологического аудита и вневедомственной комплексной экспертизы проектов строительства.

При этом по оценочной деятельности и деятельности экологического аудита соответствующие поправки уже проработаны и включены в соответствующие законопроекты на этот год.

В настоящее время активно ведется работа по разработке стимулирующих мер для объединения бизнеса в добровольные саморегулируемые организации.

Пятое. Помимо этого ведется работа по сокращению фронтальных издержек.

Значительная доля издержек бизнеса связана с оплатой услуг предприятий государственного сектора, естественно-монопольных услуг, а также с затратами на получение дополнительных услуг предприятий, оказывающих услуги при подключении к инфраструктуре (сетям) субъектов естественных монополий, выдаче технических паспортов.

В связи с чем, по результатам проведенного анализа цен и тарифов на эти услуги, а также с учетом предложений бизнеса выработаны меры, направленные на:

- сокращение ряда платных государственных услуг, услуг предприятий-монополистов и квазигосударственных предприятий;

- пересмотр размеров платежей и тарифов;

- поэтапное устранение дифференциации тарифов (цен) по группам потребителей на регулируемые коммунальные услуги.

Шестое. Завершена ревизия 30 законов, по итогам которой выявлены нормы, препятствующие развитию конкуренции. В настоящее время ведется анализ еще 70 законов и 1000 подзаконных актов.

Данные меры будут реализованы в рамках единого законопроекта по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности. В результате будет обеспечено масштабное сокращение непроизводственных затрат бизнеса, экономия ресурсов, рост производительности труда, улучшение бизнес-климата и развитие массового предпринимательства.