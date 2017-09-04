Массовая драка в Астане: заведено два уголовных дела

Два уголовных дела заведено по факту массовой драки на стройплощадке "Абу-Даби Плаза". Об этом заявил генеральный прокурор РК Жакип Асанов

"Сейчас два дела возбуждено, зарегистрировано досудебное расследование — одно по конфликту на бытовой почве, второе — по ложной информации", — добавил он.





Генпрокурор также добавил, что вопрос о депортации иностранных рабочих, которые участвовали в массовой драке в Астане, решит суд.





"Это суд решит. Дело передадим в суд, тогда и решим", — сказал Асанов на вопрос журналистов о том, предполагается ли депортация рабочих из Индии, участвоваших в драке.





Как заявил журналистам министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов, индийская сторона ожидает окончательных итогов расследования и на данный момент полностью удовлетворена ходом рассмотрения данного инцидента.





"По дипломатическим каналам у нас налажена тесная связь с посольством Индии, аккредитованным в РК. С иностранной стороны никаких претензий относительно хода расследования или каких-то действий казахстанских властей выражено не было", — добавил глава МИД.



