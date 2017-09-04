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Массовая драка в Астане: заведено два уголовных дела

4 сентября 2017, 11:25

Вопрос о депортации иностранных рабочих, которые участвовали в драке, решит суд.

Два уголовных дела заведено по факту массовой драки на стройплощадке "Абу-Даби Плаза". Об этом заявил генеральный прокурор РК Жакип Асанов, сообщает Sputnik Казахстан.

"Сейчас два дела возбуждено, зарегистрировано досудебное расследование — одно по конфликту на бытовой почве, второе — по ложной информации", — добавил он.

Генпрокурор также добавил, что вопрос о депортации иностранных рабочих, которые участвовали в массовой драке в Астане, решит суд.

"Это суд решит. Дело передадим в суд, тогда и решим", — сказал Асанов на вопрос журналистов о том, предполагается ли депортация рабочих из Индии, участвоваших в драке.

Как заявил журналистам министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов, индийская сторона ожидает окончательных итогов расследования и на данный момент полностью удовлетворена ходом рассмотрения данного инцидента.

"По дипломатическим каналам у нас налажена тесная связь с посольством Индии, аккредитованным в РК. С иностранной стороны никаких претензий относительно хода расследования или каких-то действий казахстанских властей выражено не было", — добавил глава МИД.

Вечером 2 сентября на контрольно-пропускном пункте строительной площадки "Абу-Даби Плаза" произошел конфликт между сотрудниками охранной компании и иностранными рабочими, гражданами Индии. В результате массовой драки пострадали несколько человек, которые были госпитализированы в больницу.

Также в полицию были доставлены более 40 человек, допустившие нарушения общественного порядка на месте инцидента после массовой драки. Из них восемь человек были привлечены к административной ответственности, остальные после проведения профилактических бесед отпущены.

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Фото: Устинка Live


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