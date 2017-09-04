Утренняя сессия: USDKZT_TOM = 337,35, CNYKZT_TOD = 51,4625 (+0,4938)

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США с расчетами Т+1 в тенге (USDKZT_TOM), евро с расчетами Т+0 (EURKZT_TOD) и T+1 в долларах США (EURUSD_TOM), китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD). Торги долларом США с расчетами Т+0 в тенге (USDKZT_TOD), евро с расчетами T+0 в долларах США (EURUSD_TOD) сегодня на KASE не проводились в связи с праздничным днем в США 04 сентября (День труда). Для указанных инструментов данная сессия является основной. В торгах принял участие 21 член валютного рынка KASE.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге составил 337,35 тенге за доллар, объем торгов - 21 500 тыс. USD.

По евро с расчетами T+0 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

По евро с расчетами T+1 в долларах США сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

Средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+0 в тенге составил 51,4625 тенге за юань (+0,4938 тенге), объем торгов - 400 тыс. юаней (-500 тыс. юаней).

Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается.