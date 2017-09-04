Абдрахманов: Казахстан обеспокоен положением мусульманской общины в Мьянме

Казахстан выражает серьёзную озабоченность и обеспокоенность положением мусульманской общины в Мьянме. Об этом сегодня в кулуарах совместного заседания палат Парламента рассказал министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





Он отметил, что Казахстан, как страна-член Совбеза ООН приняла активное участие в организации закрытых консультаций 30 августа, а представители республики выступали на них.





«Вместе с другими странами членами Совбеза ООН мы призвали власти Мьянмы к активному сотрудничеству с международными структурами, прежде всего, с ООН, с Организацией исламского сотрудничества и другими партнёрами, усилия которых направлены на урегулировании ситуации в Мьянме», - сказал министр.





«Мы выражаем серьёзную озабоченность и обеспокоенность положением мусульманской общины в Мьянме. Мы наблюдаем негативную тенденцию исламофобии в Мьянме, и в этой связи для нас очень важно, чтобы такая структуры, как контактная группа ОИС по ситуации в Мьянме, тоже была активно вовлечена в процесс урегулирования и находилась в диалоге с властями этой страны», - отметил глава МИД.





Он также обратил внимание, что Казахстан продолжает поддерживать международные усилия направленные на урегулирование ситуации в Мьянме, вокруг мусульманской общины.





«Среди инициатив, которые я хотел бы отметить наряду с теми, которые продвигаются по линии ОИС и некоторых других международных и гуманитарных организаций, деятельность группы под руководством бывшего генерального секретаря ООН Кофи Аннон, в рекомендациях которых содержатся меры, прежде всего, по урегулированию ситуации по социально-экономическому развитию региона и по положению там мусульманского населения», - резюмировал он.



