Глава КНР призвал лидеров БРИКС создать более справедливый мировой порядок
4 сентября 2017, 11:33
Председатель КНР указал на необходимость обеспечения стабильных условий для мирного развития всех стран
Международное сообщество ожидает от БРИКС единства в решении международных проблем, что позволит обеспечить более справедливый и рациональный мировой порядок. Об этом заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на открытии саммита БРИКС, сообщает ТАСС.
"Необходимо создать более справедливый, рациональный мировой порядок, - сказал он. - Интенсификация связей "пятерки" с миром требует от нас активно участвовать в глобальном управлении. Без такого участия невозможно эффективное решение многих актуальных международных проблем".
Председатель КНР указал на необходимость обеспечения стабильных условий для мирного развития всех стран. "Пусть услышат наш единый голос и предупреждения по вопросам международного мира и развития, - продолжил Си Цзиньпин. - Именно такого ждет от нас международное сообщество, этого требуют и наши общие интересы".
По словам председателя КНР, сотрудничество стран БРИКС приобретает особую важность на фоне тех изменений, которые происходят во всем мире. "В настоящее время в мире происходят глубокие и сложные изменения. В этих условиях сотрудничество в формате БРИКС приобретает особую важность", - сказал глава государства.
Си Цзиньпин подчеркнул, что "сотрудничество в формате БРИКС отвечает общим интересам развития пяти стран". "Несмотря на наши различия, у нас общие подходы к вопросам развития отношений, что позволяет нам преодолевать разногласия и добиваться взаимной выгоды", - заявил Си Цзиньпин, добавив, что "потенциал сотрудничества еще полностью не раскрыт".
БРИКС - неформальное межгосударственное объединение, целью которого является развитие последовательного, активного, прагматичного, открытого и транспарентного диалога и сотрудничества между странами. Участники объединения также согласовали такие принципы деятельности, как неблоковый характер и ненаправленность против третьих сторон.
Инициатором создания объединения выступила Россия. С 2009 года проводятся ежегодные саммиты, поочередно в странах-членах. Страна - организатор саммита является председателем объединения и обеспечивает координацию всей текущей деятельности.
Фото: EPA-EFE/WU HONG / POOL.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4876024-3e0137839f7c204e0caf48d09c251e21
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...