Глава КНР призвал лидеров БРИКС создать более справедливый мировой порядок

Председатель КНР указал на необходимость обеспечения стабильных условий для мирного развития всех стран

Международное сообщество ожидает от БРИКС единства в решении международных проблем, что позволит обеспечить более справедливый и рациональный мировой порядок. Об этом заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на открытии саммита БРИКС, сообщает Об этом заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на открытии саммита БРИКС, сообщает ТАСС





"Необходимо создать более справедливый, рациональный мировой порядок, - сказал он. - Интенсификация связей "пятерки" с миром требует от нас активно участвовать в глобальном управлении. Без такого участия невозможно эффективное решение многих актуальных международных проблем".





Председатель КНР указал на необходимость обеспечения стабильных условий для мирного развития всех стран. "Пусть услышат наш единый голос и предупреждения по вопросам международного мира и развития, - продолжил Си Цзиньпин. - Именно такого ждет от нас международное сообщество, этого требуют и наши общие интересы".





По словам председателя КНР, сотрудничество стран БРИКС приобретает особую важность на фоне тех изменений, которые происходят во всем мире. "В настоящее время в мире происходят глубокие и сложные изменения. В этих условиях сотрудничество в формате БРИКС приобретает особую важность", - сказал глава государства.





Си Цзиньпин подчеркнул, что "сотрудничество в формате БРИКС отвечает общим интересам развития пяти стран". "Несмотря на наши различия, у нас общие подходы к вопросам развития отношений, что позволяет нам преодолевать разногласия и добиваться взаимной выгоды", - заявил Си Цзиньпин, добавив, что "потенциал сотрудничества еще полностью не раскрыт".





БРИКС - неформальное межгосударственное объединение, целью которого является развитие последовательного, активного, прагматичного, открытого и транспарентного диалога и сотрудничества между странами. Участники объединения также согласовали такие принципы деятельности, как неблоковый характер и ненаправленность против третьих сторон.





Инициатором создания объединения выступила Россия. С 2009 года проводятся ежегодные саммиты, поочередно в странах-членах. Страна - организатор саммита является председателем объединения и обеспечивает координацию всей текущей деятельности.



