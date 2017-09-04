Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Глава КНР призвал лидеров БРИКС создать более справедливый мировой порядок

4 сентября 2017, 11:33

Председатель КНР указал на необходимость обеспечения стабильных условий для мирного развития всех стран

Международное сообщество ожидает от БРИКС единства в решении международных проблем, что позволит обеспечить более справедливый и рациональный мировой порядок. Об этом заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на открытии саммита БРИКС, сообщает ТАСС.

"Необходимо создать более справедливый, рациональный мировой порядок, - сказал он. - Интенсификация связей "пятерки" с миром требует от нас активно участвовать в глобальном управлении. Без такого участия невозможно эффективное решение многих актуальных международных проблем".

Председатель КНР указал на необходимость обеспечения стабильных условий для мирного развития всех стран. "Пусть услышат наш единый голос и предупреждения по вопросам международного мира и развития, - продолжил Си Цзиньпин. - Именно такого ждет от нас международное сообщество, этого требуют и наши общие интересы".

По словам председателя КНР, сотрудничество стран БРИКС приобретает особую важность на фоне тех изменений, которые происходят во всем мире. "В настоящее время в мире происходят глубокие и сложные изменения. В этих условиях сотрудничество в формате БРИКС приобретает особую важность", - сказал глава государства.

Си Цзиньпин подчеркнул, что "сотрудничество в формате БРИКС отвечает общим интересам развития пяти стран". "Несмотря на наши различия, у нас общие подходы к вопросам развития отношений, что позволяет нам преодолевать разногласия и добиваться взаимной выгоды", - заявил Си Цзиньпин, добавив, что "потенциал сотрудничества еще полностью не раскрыт".

БРИКС - неформальное межгосударственное объединение, целью которого является развитие последовательного, активного, прагматичного, открытого и транспарентного диалога и сотрудничества между странами. Участники объединения также согласовали такие принципы деятельности, как неблоковый характер и ненаправленность против третьих сторон.

Инициатором создания объединения выступила Россия. С 2009 года проводятся ежегодные саммиты, поочередно в странах-членах. Страна - организатор саммита является председателем объединения и обеспечивает координацию всей текущей деятельности.

Фото: EPA-EFE/WU HONG / POOL.

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...