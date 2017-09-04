Мать отказалась заявлять на насильника 8-летней дочери в обмен на ремонт дома
4 сентября 2017, 11:33
Возмущенные поступком матери жители села Жансугурова обратились к правоохранителям с требованием защитить права ребенка.
В ночь на 28 августа в селе Жансугурова в Алматинской области была изнасилована 8-летняя девочка. Информацию об этом опубликовал в группе «Талдыкорганец» в Facebook пользователь Кайрат Абдрахман со ссылкой на жительницу села Мадину Ибрагимову, передает ИА «NewTimes.kz».
По ее словам, пострадавшая девочка - ученица второго класса. Трагедия произошла, когда мать ребенка отлучилась из дома «за очередной бутылкой водки».
«В этот момент 24-летний сожитель матери изнасиловал девочку. На крики ребенка сбежались соседи, они поймали насильника. На него было заведено уголовное дело, он содержался под стражей, но его выпустили после встречного заявления от матери девочки. Она забрала заявление в обмен за РЕМОНТ ДОМА. А как же ребенок?! Жители нашего поселка возмущены. Просим защитить права ребенка», — заявила жительница села.
В ДВД Алматинской области информацию об изнасиловании девочки подтвердили.
«По данному факту проводятся следственные действия. Подозреваемый, 1993 года рождения, задержан и находится под стражей. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — прокомментировали в пресс-службе областного ДВД.
Фото взято с planoprofile.com
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