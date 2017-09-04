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Первый звонок прозвенел для воспитанников республиканских военных школ «Жас улан»

4 сентября 2017, 11:44

В четырех военных школах обучается более 1 200 уланов, порядка 600 из которых стали воспитанниками школ в этом году.

Для всех воспитанников республиканских военных школ «Жас улан» в городах Астана, Алматы, Караганды и Шымкент прозвенел первый звонок, который ознаменовал начало нового учебного года.

Традиционно торжественные мероприятия начались с торжественного построения воспитанников «Жас Ұлан» на плацу и церемонии выноса знамени учебных заведений.



В четырех военных школах обучается более 1 200 уланов, порядка 600 из которых стали воспитанниками школ в этом году. Ежегодно в школе улучшается качество отбора воспитанников, уровень подготовки жасулановцев с каждым годом растет, постоянно повышается практическая значимость образовательного процесса, уделяется особое внимание интеллектуальному развитию воспитанников.



Весь учебно-воспитательный процесс поставлен на привитие ребенку уже с малых лет чувства преданности своей Родине, любить ее и быть патриотом. Воспитанники школы углубленно изучают государственный и иностранные языки, усиленно занимаются физической подготовкой и изучают военные дисциплины.



Необходимо отметить, что многие выпускники республиканских военных школ «Жас Улан» продолжают обучаться военному делу, поступают в военные вузы и становятся достойными офицерами Вооруженных Сил и других силовых структур Республики Казахстан.












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