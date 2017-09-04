В Екатеринбурге набитый газовыми баллонами автомобиль протаранил кинотеатр
4 сентября 2017, 11:49
Внутри авто также находилась бочка с неизвестной жидкостью.
Автомобиль "УАЗ" врезался во входную группу киноконцертного театра "Космос" в Екатеринбурге, в результате чего в здании начался пожар.
По свидетельству очевидцев, инцидент произошел в районе 06:00 по местному времени. Сообщается, что внутри машины находились три газовых баллона и бочка с неизвестной жидкостью.
Площадь пожара составила около 30 квадратных метров, в настоящее время возгорание ликвидировано.
Источник: Lenta.ru.
Фото: кадр из видео.
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