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В Екатеринбурге набитый газовыми баллонами автомобиль протаранил кинотеатр

4 сентября 2017, 11:49

Внутри авто также находилась бочка с неизвестной жидкостью.

Автомобиль "УАЗ" врезался во входную группу киноконцертного театра "Космос" в Екатеринбурге, в результате чего в здании начался пожар.

По свидетельству очевидцев, инцидент произошел в районе 06:00 по местному времени. Сообщается, что внутри машины находились три газовых баллона и бочка с неизвестной жидкостью.

Площадь пожара составила около 30 квадратных метров, в настоящее время возгорание ликвидировано.


Источник: Lenta.ru.

Фото: кадр из видео.

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