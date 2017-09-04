В Екатеринбурге набитый газовыми баллонами автомобиль протаранил кинотеатр

Внутри авто также находилась бочка с неизвестной жидкостью.

Автомобиль "УАЗ" врезался во входную группу киноконцертного театра "Космос" в Екатеринбурге, в результате чего в здании начался пожар.





По свидетельству очевидцев, инцидент произошел в районе 06:00 по местному времени. Сообщается, что внутри машины находились три газовых баллона и бочка с неизвестной жидкостью.





Площадь пожара составила около 30 квадратных метров, в настоящее время возгорание ликвидировано.











