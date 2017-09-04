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Почти 400 тыс. человек посетили ЭКСПО-2017 за неделю

4 сентября 2017, 11:49

Рекордное число посетителей было зарегистрировано 3 сентября: выставку посетило более 75 тысяч человек.

В Астане, к концу работы выставки ЭКСПО-2017, которая завершается 10 сентября, существенно выросло число посетителей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Медиа центр выставки.

«C 28 августа по 3 сентября Международную специализированную Выставку ЭКСПО-2017 посетило 398 341 человек, то есть в среднем 56 905 человек в день. Рекордное число посетителей было зарегистрировано 3 сентября: выставку посетило более 75 тысяч человек», - говорится в сообщении.

Всего с 10 июня по 3 сентября выставку составило 3 525 291 человек. Общее число человеко-посещений с 10 июня по 3 сентября (суммарное количество посещений всех объектов Выставки) – 29 144 833.

В топ наиболее посещаемых вошли международные павильоны Египта, Плаза Африки, Турции, Таиланда, Азербайджана, Узбекистана, Индии, России, Японии, Саудовской Аравии.

Топ посещаемых объектов: «Нур-Алем», коммерческие павильоны, детская лаборатория «Шелл», тематический павильон С 3.5, детский парк, амфитеатр, цирк дю Солей, артцентр, тематический павильон С 2.4, корпоративный павильон.


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