Почти 400 тыс. человек посетили ЭКСПО-2017 за неделю
4 сентября 2017, 11:49
Рекордное число посетителей было зарегистрировано 3 сентября: выставку посетило более 75 тысяч человек.
В Астане, к концу работы выставки ЭКСПО-2017, которая завершается 10 сентября, существенно выросло число посетителей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Медиа центр выставки.
«C 28 августа по 3 сентября Международную специализированную Выставку ЭКСПО-2017 посетило 398 341 человек, то есть в среднем 56 905 человек в день. Рекордное число посетителей было зарегистрировано 3 сентября: выставку посетило более 75 тысяч человек», - говорится в сообщении.
Всего с 10 июня по 3 сентября выставку составило 3 525 291 человек. Общее число человеко-посещений с 10 июня по 3 сентября (суммарное количество посещений всех объектов Выставки) – 29 144 833.
В топ наиболее посещаемых вошли международные павильоны Египта, Плаза Африки, Турции, Таиланда, Азербайджана, Узбекистана, Индии, России, Японии, Саудовской Аравии.
Топ посещаемых объектов: «Нур-Алем», коммерческие павильоны, детская лаборатория «Шелл», тематический павильон С 3.5, детский парк, амфитеатр, цирк дю Солей, артцентр, тематический павильон С 2.4, корпоративный павильон.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4876029-b17c3c9ab1c1dbd6dc7719eb124d3ffb
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...