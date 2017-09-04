Депутат Ирина Смирнова: Стали ли школьные учебники лучше - покажут результаты обучения

При постоянной смене учебников, уследить за причиной их переиздания и провести анализ изменений довольно сложно, отметила в интервью Zakon.kz парламентарий Ирина Смирнова.





Итак, начался новый учебный год. В Казахстане этому предшествовал скандал вокруг обновленного учебника русского языка для 7 класса. Родители возмущались его содержанием, высказывали в социальных сетях свои мнения, замечания, предложения, на что, напомним, дали свои ответы компетентные специалисты-эксперты , директор Республиканского научно-практического центра «Учебник» Бейбиткуль Каримова и доктор философских наук, один из разработчиков учебных программ по русскому языку Куралай Уразаева. На их взгляд, содержание учебника отражает исключительно современные реалии, что это личностно-ориентированные учебные пособия, и они через несколько лет будут переизданы, что такой подход практикуется во многих странах мира. По их словам, современный учебник – это уже не источник информации, а навигатор, и новая методика больше ориентирована на функциональную, аналитическую практику.





Мы попросили прокомментировать ситуацию со школьными учебниками в целом депутата Мажилиса Парламента РК, отличника образования, экс-директора лицея № 48 г. Алматы Ирину Смирнову.





алматинка Ольга Сорокина : «Прислали мне несколько фоток из новых учебников. Это не то, что не выдерживает никакой критики, это вне поля критики как таковой. ...Там один только Дуб предсказаний с полезными генномодифицированными продуктами на ветвях чего стоит. Но что-то мне уже не до смеха. Интересно, это вообще согласовывается с исполнителями? Школам предоставляется возможность вносить свои замечания в проекты учебников? Госстандарт, например, высылает проекты своих стандартов на согласование предприятиям. А «Госучебник»? Прокомментируйте, пожалуйста, вопрос с новыми учебниками, действительно ли их содержание желает оставлять лучшего? - Ирина Владимировна, о том, в каком состоянии находятся школьные учебники в Казахстане, вы знаете не понаслышке, вы сами долгие годы работали в школе, были директором одного из алматинских лицеев. Сейчас родителей возмущает содержание новых учебников. Вот, к примеру, что пишет на своей странице в Фейсбуке : «Прислали мне несколько фоток из новых учебников. Это не то, что не выдерживает никакой критики, это вне поля критики как таковой. ...Там один только Дуб предсказаний с полезными генномодифицированными продуктами на ветвях чего стоит. Но что-то мне уже не до смеха. Интересно, это вообще согласовывается с исполнителями? Школам предоставляется возможность вносить свои замечания в проекты учебников? Госстандарт, например, высылает проекты своих стандартов на согласование предприятиям. А «Госучебник»? Прокомментируйте, пожалуйста, вопрос с новыми учебниками, действительно ли их содержание желает оставлять лучшего?





- В Казахстане последние лет двенадцать учебники переиздавались каждые четыре года. Они менялись не кардинально, но все же менялись. Какие-то из них проходили экспертизу, какие-то апробацию в тестовом режиме, а какие- то нет. В такой постоянной смене учебников, уследить за причиной их переиздания и провести анализ изменений довольно сложно, ведь каждый год учебники полностью менялись для нескольких параллелей классов. И еще они издавались несколькими издательствами по несколько альтернативных учебников для каждого предмета. Получалась чехарда.





Иногда сведения, представленные в тех или иных учебниках, противоречили друг другу.





Поэтому, по- моему, два года назад было принято решение издавать один учебник по каждому предмету. Он и будет основным при изучении того или иного предмета.





Говорили о том, что это позволит убрать разночтения, синхронизирует учебный процесс по всей стране, что учебники будут качественнее, лишены досадных опечаток, ошибок, станут дешевле.





Дешевле учебники не стали, хотя, по логике вещей, это должно было произойти.





Стали ли они лучше? Это покажут результаты обучения и замечания участников процесса. Надеюсь, что у учебников, которые вызвали всеобщее изумление и возмущение, есть учебно-методическое сопровождение в виде учебника для учителя, рабочей тетради, где предусмотрена возможность кропотливой и вдумчивой работы над принципиальными основами самого предмета.





Ирина Смирнова не согласна с тем, что казахстанские учебники переиздаются раз в четыре года, о чем она написала на своей странице в Фейсбуке

Вызывает изумление то, о чем сказала руководитель организации" Учебник". Оказывается все учебники нужно переиздавать минимум 1 раз в 4 года. Для чего?

- Учебники математики автора Петерсон любимы и востребованы и учителями и учащимися. Не переиздаются без конца, практически нет ошибок. Учебники издательства Кембридж, Оксфорд и многие другие также отличаются завидным постоянством. Да, информация постоянно обновляется, но вместе с тем основы наук от этого не меняются. Может быть, не стоит с такой уверенностью говорить о необходимости постоянно менять учебники, переиздавать их. Ведь это не только очень сложный процесс, но и очень дорогой для страны. Ведь учебники уже лет 5 выдаются ученикам бесплатно. А для страны очень даже платно. Может быть, стоит позаботиться и об этом, - делится своим мнением депутат.









Торгын Нурсеитова



