Аскар Жумагалиев будет отвечать перед президентом за реализацию «Цифрового Казахстана»

Назначение новых заместителей премьер-министра продиктовано необходимостью активизировать силы в модернизации Казахстана. Об этом сегодня на совместном заседании палат Парламента сказал Нурсултан Назарбаев , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«В мире, по-прежнему, неспокойно. Диалог между державами сопровождается санкционной политикой, которая не может не повлиять на Казахстан. Региональные конфликты не утихают. Деструктивные идеологии продолжают расширять свое влияние. При этом набирают обороты тотальная цифровизация, несущая как новые возможности, так и риски. Все это значит, что на часах модернизации счет идет не на годы, а на минуты. Казахстан должен обязательно успеть во всех этих направлениях. Этим было продиктовано укрепление позиции правительства назначением двух новых заместителей», - сказал он.





По словам главы государства, огромное значение имеет программа «Цифровой Казахстан». Это будущее развитие, производительность труда, новые технологии и этим, по его словам, должен заниматься конкретный человек, и каждый день отчитываться от имени правительства.





«На эту позицию я назначил Аскара Жумагалиева, который является специалистом IT по образованию и показал себя неплохим менеджером на должностях, на которые я назначал его. Ему будет поручен этот участок. Он должен иметь своих представителей в каждом министерстве, один из заместителей должен заниматься. Прежде всего, цифровизация нужна в национальных компаниях, производстве и промышленности. Мы с ним об этом говорили, он готов браться за это», - сказал президент.





Усиление макроэкономической части экономики онт поручил Ерболату Досаеву





«Были случаи, он как настоящий мужчина, джентельмен тогда сам сложил полномочия. Но это не его вина. Его опыт, образование, его практическая работа позволяют нам надеяться, что работа в части экономики, финансов, макроэкономики страны, а также социальный блок, который потребляет половину нашего бюджета, он, как менеджер, экономист, финансист, будет держать в своих руках, я считаю, это оправданно. Уверен, что поставленные задачи, которые стоят перед нами, нам по силам», - сказал президент.





Татьяна Ковалева, Астана