Хип-хоп исполнитель Лил Уэйн госпитализирован
4 сентября 2017, 11:58
В прошлом году певец также вынужден был отменить свое выступление в Лас-Вегасе из-за эпилепсии.
Американский хип-хоп исполнитель Лил Уэйн (настоящее имя — Дуэйн Майкл Картер-младший), обладатель премии "Грэмми", госпитализирован в Чикаго после потери сознания из-за эпилептического приступа. Об этом сообщает портал TMZ, специализирующийся на новостях из жизни знаменитостей, передает РИА Новости.
В воскресенье, по данным сайта, рэпера обнаружили без сознания в гостиничном номере в Чикаго после того, как у него произошел эпилептический приступ. По данным источников портала, исполнителя доставили в больницу, где с ним случился еще один припадок.
В воскресенье вечером Лил Уэйн должен был выступать в Лас-Вегасе, однако, по данным портала, врачи рекомендовали ему отдохнуть несколько дней. Официальный представитель исполнителя подтвердил порталу информацию о приступах и заявил, что выступление в Лас-Вегасе было отменено.
По данным СМИ, это не первый подобный случай с хип-хоп исполнителем. В прошлом году он также вынужден был отменить свое выступление в Лас-Вегасе из-за эпилепсии.
В 2009 году Лил Уэйн победил на престижной музыкальной премии "Грэмми" в четырех номинациях. В частности, он получил награду в категории "Лучший рэп-альбом года" за работу над пластинкой The Carter III. Всего исполнитель выдвигался на соискание премии 26 раз.
Фото: AFP 2017 / Hector Retamal.
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