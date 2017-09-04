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Хип-хоп исполнитель Лил Уэйн госпитализирован

4 сентября 2017, 11:58

В прошлом году певец также вынужден был отменить свое выступление в Лас-Вегасе из-за эпилепсии.

Американский хип-хоп исполнитель Лил Уэйн (настоящее имя — Дуэйн Майкл Картер-младший), обладатель премии "Грэмми", госпитализирован в Чикаго после потери сознания из-за эпилептического приступа. Об этом сообщает портал TMZ, специализирующийся на новостях из жизни знаменитостей, передает РИА Новости.

В воскресенье, по данным сайта, рэпера обнаружили без сознания в гостиничном номере в Чикаго после того, как у него произошел эпилептический приступ. По данным источников портала, исполнителя доставили в больницу, где с ним случился еще один припадок.

В воскресенье вечером Лил Уэйн должен был выступать в Лас-Вегасе, однако, по данным портала, врачи рекомендовали ему отдохнуть несколько дней. Официальный представитель исполнителя подтвердил порталу информацию о приступах и заявил, что выступление в Лас-Вегасе было отменено.

По данным СМИ, это не первый подобный случай с хип-хоп исполнителем. В прошлом году он также вынужден был отменить свое выступление в Лас-Вегасе из-за эпилепсии.

В 2009 году Лил Уэйн победил на престижной музыкальной премии "Грэмми" в четырех номинациях. В частности, он получил награду в категории "Лучший рэп-альбом года" за работу над пластинкой The Carter III. Всего исполнитель выдвигался на соискание премии 26 раз.

Фото: AFP 2017 / Hector Retamal.

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