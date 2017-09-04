В соответствии с подпунктом 122-2) пункта 1 статьи 7 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» утверждены Правила проведения медицинского освидетельствования для установления факта употребления психоактивного вещества и состояния опьянения.

Целью проведения медицинского освидетельствования является установление факта употребления психоактивного вещества и состояния опьянения (далее - Медицинское освидетельствование).

Медицинскому освидетельствованию подлежат лица, по отношению к которым предусмотрена ответственность за употребление психоактивного вещества при управлении транспортными средствами в состоянии опьянения, пребывания в состоянии опьянения в общественных местах и на работе.

Иностранные лица, постоянно проживающие и временно пребывающие на территории Республики Казахстан, а также лица без гражданства находящиеся в состоянии опьянения в общественном месте, на работе, либо управляющие транспортным средством подлежат медицинскому освидетельствованию на общих основаниях.

Не подлежат медицинскому освидетельствованию, без их согласия, лица, пользующиеся дипломатическим иммунитетом.

Медицинское освидетельствование несовершеннолетних граждан Республики Казахстан проводится в присутствии родителей или их законных представителей.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.