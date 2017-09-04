Назарбаев: Депутаты должны обеспечить реализацию госпрограмм и работать с населением

Разъяснение всесторонней модернизации и вовлечение в нее населения президент обозначил, как еще одну приоритетную задачу депутатов.

Депутатам третьей парламентской сессии необходимо работать динамично, качественно, обеспечивая дальнейшую реализацию намеченных целей. Об этом сегодня на совместном заседании палат Парламента заявил Президент РК Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент Zakon.kz





Разъяснение всесторонней модернизации и вовлечение в нее населения президент обозначил, как еще одну приоритетную задачу депутатов.





«Уверен, что депутаты будут тесно взаимодействовать с ветвями власти и народом, и оправдают оказанное им доверие», - добавил он.





«2017 год имеет для Казахстана особое значение. Благодаря политической стабильности и общественному консенсусу в нашей стране, мы преодолели многие трудности в годы независимости и приступили к модернизации трех базовых сфер общества - экономика, политика сознание. Эти три вещи всегда в центре внимания любого государства. Во-первых, в послании дан импульс новому этапу технологической инфраструктурной модернизации, которой занимается весь мир. Во-вторых, конституционная реформа установила более точный баланс ветвей власти. Этому надо придать большое значение, во-первых, пропагандировать, во-вторых, уже начинать работать согласно изменениям, внесенным в Конституцию. Когда президент 37 своих полномочий передал парламенту и правительству для повышения их самостоятельности и ответственности», - сказал Назарбаев.





Он также отметил процесс духовной модернизации и обновления национального сознания, развернутого в стране. По его словам, это направление очень сильно поддержано и обсуждается казахстанским обществом, а государственные структуры уже приступили к ее фактическому осуществлению.





«По сути, эти направления являются системной триадой казахстанской модернизации. Сложность однако в том, что наша модернизация живет в непростой глобальной обстановке. Мы, когда принимали стратегию 2050, говорили о том, что будут риски, будут изменения и жизнь будет вносить соответствующие коррективы. Несмотря на это, неуклонно мы двигаемся согласно принятой программы», - заключил президент.





Татьяна Ковалева, Астана