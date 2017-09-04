"ЗИЛ Брежнева" выставлен на продажу за более 300 млн тенге

На популярном сайте по продаже автомобилей появилось объявление о продаже ЗИЛ-117 — раритетного автомобиля 1972 года выпуска, передает передает Life





Как пишет автор объявления, это "машина Л.И. Брежнева". По его словам, возможны обмен на недвижимость или продажа за сумму около 317 млн тенге (54 млн рублей). Никаких доказательств принадлежности данного автомобиля к гаражу генсека Леонида Ильича Брежнева не представлено.





По мнению экспертов, в Гараже особого назначения (ГОН) времён Брежнева такие модели действительно были. Седан ЗИЛ-117, выпускавшийся с 1971 по 1978 год, применялся как автомобиль сопровождения, им также могли пользоваться чиновники рангом поменьше, нежели генеральный секретарь. Всего таких автомобилей было выпущено около 80 экземпляров.





В мае нынешнего года на продажу уже был выставлен ещё один "брежневский" лимузин ЗИЛ-114 — тогда за него просили 18 млн рублей. О том, кому принадлежал редчайший в наше время автомобиль, неизвестно. ЗИЛ-114 собирался вручную с 1967 по 1978 год, всего было собрано 113 таких автомобилей, но до нашего времени дожили единицы. После списания с гаража машины возвращали на завод, где и был произведён автомобиль. Там его уничтожали, так как конструкция автомобиля была засекречена.









Лимузин ЗИЛ-114 имел семилитровый 300-сильный мотор, автоматическую коробку переключения передач и кондиционер. Брежнев, как известно, был большим ценителем авто, поэтому лично контролировал создание модели ЗИЛ-114. К примеру, он запретил выпускать эти машины с виниловой крышей, посчитав это излишеством. Также генсеку не понравились квадратные фары.









В прошлом году на одном из сайтов был также выставлен на продажу ЗИЛ-117 за 15 млн рублей.



