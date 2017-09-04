Слаженности и ответственности в разъяснении законов потребовал от чиновников Назарбаев
4 сентября 2017, 12:30
«Вы что думаете: все читают газеты, все сидят смотрят телевизор? Нет, люди работают, каждодневным своим делом занимаются. Нужно донести до них» - Назарбаев.
Слаженности и ответственности от всех ветвей власти потребовал сегодня во время совместного заседания палат Парламента президент Назарбаев, передает корреспондент Zakon.kz.
«Если вспомните, может, недалекое прошлое нашей истории. Я даже помню, может, и не понимал тогда в молодости, студентом едешь в трамвае, автобусе, там приклеено принятое постановление Верховного Совета СССР. О чем оно принимается. Сейчас кто-нибудь едет и читает, что принят важный закон? Сейчас вот этот закон разъясняется? Вы что думаете: все читают газеты, все сидят смотрят телевизор? Нет, люди работают, каждодневным своим делом занимаются. Донести до них и понять, что руководство страны, парламент, правительство, президент принимают решение только на благо народа. И мы должны об этом помнить», - сказал он.
«Координатор принимаемых законов – министерство юстиции. От всех ветвей власти сегодня требуются ответственность и слаженность. И мы должны об этом помнить. Наши законы должны быть максимально конкурентными, прагматичными, отвечать самым высоким стандартам. Полагаю, что депутатский корпус настроен по-деловому и поддерживает такое понимание политического момента», - заключил Назарбаев.
Татьяна Ковалева, Астана
Фото: Centre1.com
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4876042-13ad2875555e31da4f50c6d00f2add1d
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...