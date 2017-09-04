Слаженности и ответственности в разъяснении законов потребовал от чиновников Назарбаев

«Вы что думаете: все читают газеты, все сидят смотрят телевизор? Нет, люди работают, каждодневным своим делом занимаются. Нужно донести до них» - Назарбаев.

Слаженности и ответственности от всех ветвей власти потребовал сегодня во время совместного заседания палат Парламента президент Назарбаев , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«Если вспомните, может, недалекое прошлое нашей истории. Я даже помню, может, и не понимал тогда в молодости, студентом едешь в трамвае, автобусе, там приклеено принятое постановление Верховного Совета СССР. О чем оно принимается. Сейчас кто-нибудь едет и читает, что принят важный закон? Сейчас вот этот закон разъясняется? Вы что думаете: все читают газеты, все сидят смотрят телевизор? Нет, люди работают, каждодневным своим делом занимаются. Донести до них и понять, что руководство страны, парламент, правительство, президент принимают решение только на благо народа. И мы должны об этом помнить», - сказал он.





«Координатор принимаемых законов – министерство юстиции. От всех ветвей власти сегодня требуются ответственность и слаженность. И мы должны об этом помнить. Наши законы должны быть максимально конкурентными, прагматичными, отвечать самым высоким стандартам. Полагаю, что депутатский корпус настроен по-деловому и поддерживает такое понимание политического момента», - заключил Назарбаев.





Татьяна Ковалева, Астана

Фото: Centre1.com



