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Слаженности и ответственности в разъяснении законов потребовал от чиновников Назарбаев

4 сентября 2017, 12:30

«Вы что думаете: все читают газеты, все сидят смотрят телевизор? Нет, люди работают, каждодневным своим делом занимаются. Нужно донести до них» - Назарбаев.

Слаженности и ответственности от всех ветвей власти потребовал сегодня во время совместного заседания палат Парламента президент Назарбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

«Если вспомните, может, недалекое прошлое нашей истории. Я даже помню, может, и не понимал тогда в молодости, студентом едешь в трамвае, автобусе, там приклеено принятое постановление Верховного Совета СССР. О чем оно принимается. Сейчас кто-нибудь едет и читает, что принят важный закон? Сейчас вот этот закон разъясняется? Вы что думаете: все читают газеты, все сидят смотрят телевизор? Нет, люди работают, каждодневным своим делом занимаются. Донести до них и понять, что руководство страны, парламент, правительство, президент принимают решение только на благо народа. И мы должны об этом помнить», - сказал он.

«Координатор принимаемых законов – министерство юстиции. От всех ветвей власти сегодня требуются ответственность и слаженность. И мы должны об этом помнить. Наши законы должны быть максимально конкурентными, прагматичными, отвечать самым высоким стандартам. Полагаю, что депутатский корпус настроен по-деловому и поддерживает такое понимание политического момента», - заключил Назарбаев.

Татьяна Ковалева, Астана
Фото: Centre1.com


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