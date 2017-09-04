Кандидат проекта «100 новых лиц Казхастана» В.Алифанов: «Вернулся я, чтобы научить детей на Родине оставаться»

Молодой педагог, инициировавший открытие отделения театрального искусства в КГКП «Детская школа искусств посёлка Усть-Таловка» на своей малой родине Валентин Алифанов стал настоящим героем своего времени, своего родного поселка.





Как известно, в своей статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев предложил создать проект «100 новых лиц Казахстана». В общереспубликанском проекте принимают участие люди разных профессий, разного рода деятельности, ставшие примером успешной личности, которую породила эпоха Независимости Казахстана.





Так, одним из кандидатов на участие в проекте стал молодой и талантливый артист, преподаватель театральных дисциплин из небольшого поселка Усть-Таловка Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области.





Валентин Алифанов родился и вырос в рабочем посёлке, население которого едва превышает 5 тысяч человек. После окончания школы он решительно отправился осуществлять свою школьную мечту - быть актером.





В 2007 году поступил в «Алтайскую государственную академию культуры и искусств», на факультет художественного творчества, кафедра «Театральная режиссура и актёрское мастерство».





После окончания академии молодой специалист возвращается на свою малую родину, в поселок Усть-Таловка, чтобы помогать юным дарованиям, не бояться мечтать и развиваться в желаемом направлении: «Вернулся я, чтобы научить детей на Родине оставаться, а если и уезжать, то только для того чтобы получить достойное образование, чтобы потом возвратившись домой – пользу стране приносить, ведь это она тебя с детства выкормила и на ноги поставила», - считает Валентин.





Молодой специалист, благодаря государственной программе «С дипломом в село», получил жильё, подъёмные, создал семью. У супруги тоже творческое образование – «Модельер, визажист». На базе ДШИ открыли новое театральное отделение. Вскоре запестрили афиши района: «Муха-цокотуха», «Дюймовочка», «Необыкновенные приключения Маши и Даши», «Тайна волшебного колодца», различные театральные постановки, спектакли, конкурсы и мероприятия - все это под профессиональным руководством.





Сейчас его воспитанники получают возможность выступать на самых престижных площадках страны – это международные конкурсы и фестивали детского творчества: «Ақ көгершін», «Күншуақ», «Остров талантов».





Валентин разработал и успешно защитил на республиканском фестивале инновационно-педагогических идей, авторскую программу по развитию детской одарённости с применением театральных технологий. Его опубликовали в книге «Юные дарования Востока», как творчески работающего учителя, воспитавшего учащихся – победителей олимпиад.





В этом же году был выбран делегатом на III внеочередной съезд молодёжного крыла «Жас отан» при партии «Нұр отан» с участием Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева.





Валентин считает, что очень важно научить детей, идти дорогою добра, выбрав путь интересов своего государства.





- Не по внешнему виду человека, не по красивым словам, определяется его преданность своему делу и Родине. Многие мои воспитанники мечтают стать артистами, чтобы выступать на казахстанской сцене эстрады или театра – это прекрасно! Ребята начали понимать, что лучше Родины на земле места нет! - говорит он.





А мы напомним, чтобы принять участие в проекте или рассказать о своих выдающихся земляках, достаточно зарегистрироваться на сайте « 100esim.el.kz ». Из числа всех кандидатов, всенародным голосованием будет выбрана сотня, о которой снимут фильмы и напишут книги.



